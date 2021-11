Sergio Ramos sigue sin jugar y PSG ya piensa en rescindirle el contrato

Parecen tiempos de poca tolerancia en PSG. Hace unos días Leonardo, el mánager, castigó a la nueva joya, a Lionel Messi, por su excesiva participación con la selección nacional y el bajo rendimiento en Francia. Ahora, una versión del diario Le Parisien dice que los inversores qataríes planean rescindir el contrato del español Sergio Ramos... cuando todavía no debutó en el equipo.

El periódico indicó que dentro del club ya no ven como algo utópico rescindir el contrato de Sergio Ramos, asumiendo el error de su fichaje. Lo complicado en este caso es que el excapitán del Real Madrid tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que deberían llegar a un acuerdo para disolver el vínculo. El español puede hacer exigir que se cumpla su contrato por 30 millones de euros por dos temporadas.

Lionel Messi en una de sus primeras prácticas con PSG, junto con Sergio Ramos, que sigue sin poder entrenarse con normalidad PSG

Leonardo, sin embargo, lo desmintió públicamente. “Sabíamos que Ramos tenía un problema. Esto es hacerle el juego a la prensa española. Lo sabíamos todo. Sabemos lo que está pasando”, opinó.

El español todavía no debutó en París y, aunque nadie lo reconoció aún, es algo que preocupa a los conductores de la entidad.

Ya pasaron cuatro meses desde que Ramos se sumó a PSG y todavía no disputó ningún partido . Es más: ni siquiera pudo realizar una práctica junto con sus compeñaros.

Lo que se espera es que breve pueda volver a los entrenamientos con el grupo que dirige Mauricio Pochettino. Pero eso demandaría al menos otras dos o tres semanas de puesta a punto para que recupere el ritmo futbolístico.

“La confianza que algunos depositaron en el defensor en el momento de su contratación, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado”, explica Le Parisien.

Ramos se resintió de un desgarro en el muslo de la pantorrilla derecha y no juega un partido desde el 5 de mayo de este año, cuando Real Madrid perdió 2-0 con Chelsea.