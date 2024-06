Show de goles (en contra) en la Euro 2024: los siete que se convirtieron en la fase de grupos

Escuchar

La tabla de goleadores de la Euro 2024 no dice toda la verdad sobre el torneo que se juega en Alemania. La encabeza un futbolista impensado, el georgiano Georges Mikautadze (su pase pertenece al Metz francés), con tres tantos en igual cantidad de partidos. Lo siguen otros cinco jugadores con dos gritos cada uno. Sin embargo, el máximo realizador del torneo en la fase de grupos es... el gol en contra. ¡Siete! celebraciones de la fase de grupos provinieron de remates contra el propio arco. A la máxima competición europea le quedan todavía los quince partidos de su etapa eliminatoria, por lo que la edición actual está en camino de romper el récord de tantos en contra (11), anotados hace tres años. A continuación, un repaso por el show de bloopers que dejó la primera fase del torneo alemán .

1. Antonio Rüdiger (Alemania) contra Escocia

Alemania le ganaba 4-0 a Escocia en el partido inaugural de la Euro. Los británicos se habían quedado con uno menos por la expulsión de Ryan Porteus. El partido estaba resuelto y la victoria local no corría riesgos. Pero el defensor de Real Madrid se equivocó en un tiro libre a tres minutos del final y terminó desviando la trayectoria de la pelota, a la que se llevó por delante. El históico arquero Manuel Neuer no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco. Más tarde, Emre Can le pondría cifras definitivas al partido y Alemania no dejaría dudas en su debut: ganaría 5-1 .

LLEGÓ EL DESCUENTO: desvió en Rüdiger y gol en contra para el 1-4 de Alemania.



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2024

2. Maximilian Wober (Austria) contra Francia

La noticia principal del estreno de Francia, subcampeón mundial, en el torneo fue la fractura de nariz de su máxima estrella, Kylian Mbappé. Pero lo cierto es que el debut contra Austria se saldó con victoria para el combinado galo porque Maximilian Wober falló en un despeje, impactó con su cabeza un centro de Mbappé -justo él- y terminó descolocando a su arquero, Patrick Pentz. Apenas se habían jugado 38 minutos, pero aquel tanto fue el único en todo el partido.

— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2024

3. Robin Hranac (República Checa) contra Portugal

Otro estreno de un crack (Cristiano Ronaldo) tuvo un gol en contra. El triunfo de Portugal en su debut se dio, en parte, gracias al mal despeje de Robin Hranac, que terminó impactando el balón contra su propio arco. Es justo decir que la plelota fue hacia donde estaba el futbolista y Hranac poco pudo hacer para evitar la conquista lusa. El festejo incluyó una vehemente celebración de Ronaldo. El seleccionado luso daría vuelta el marcador y se impondría por 2-1 gracias a otro gol con el ADN de esta Euro: en tiempo adicionado, y anotado por Francisco Conceição .

¡CARAMBOLA Y EMPATA PORTUGAL! Blooper entre Stanek y Hranac para el 1-1 de los lusos ante República Checa.



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2024

4. Klaus Gjasula (Albania) contra Croacia

Klaus Gjasula, mediocampista albanés del Darmstadt de Alemania, pasó de villano a héroe en apenas 29 minutos. Es que a los 31 del segundo tiempo tuvo la mala suerte de convertir en contra de su valla: el partido estaba 1-1 y tras un remate de Luka Susic y un rebote en un hombre albanés, Gjasula impactó el balón dejando fuera de acción a su arquero, Thomas Strakosha. De todas maneras, y por más que sufrió en carne propia la afrenta de convertir contra su propio arco, Gjasula tendría la última palabra en el partido: en el quinto minuto de descuento anotó el gol del 2-2 definitivo. Y fue el héroe del encuentro.

DE CARAMBOLA: Susic remató, la pelota rebotó en Gjasula y se convirtió en el 2-1 parcial de Croacia ante Albania en la #EURO2024.



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

5. Riccardo Calafiori (Italia) contra España

Con apenas 22 años, Riccardo Calafiori es uno de los mejores defensores de la Euro. Sus actuaciones provocan que varios clubes grandes se hayan acercado a Bologna, su club, para comprarlo. Antes de su asistencia consagratoria para el gol agónico de Mattia Zaccagni ante Croacia, Calafiori fue protagonista de una acción desafortunada. Ocurrió durante el partido contra España -nada menos- y significó el gol que clasificaría a La Roja a octavos de final. A los diez minutos del segundo tiempo, Nico Williams fue hasta el fondo y tiró un centro que encontró la cabeza de Álvaro Morata, el goleador español. Gianluigi Donnarumma, arquero italiano, evitó el tanto con lo justo. Pero el balón dio en Calafiori y se introdujo en la red. España se adelantó entonces en el marcador, que ya no se movería.

¡GOL DE ESPAÑA! El desvío en Donnarumma le jugó una mala pasada a Calafior que se marca el 1-0 en contra.



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

6. Samet Akaydin (Turquía) contra Portugal

El del turco Samet Akaydin contra Portugal fue el gol en contra más inverosímil del torneo. Los lusos ya se imponían por 1-0 gracias al tanto de Bernardo Silva en el primer tiempo cuando el defensor del Panathinaikos griego jugó un pase de memoria para su arquero, Altay Bayındır. La mala suerte del equipo otomano fue tal que su guardavallas no estaba en el lugar que imainó Akaydin. Y la pelota terminó traspasando la línea de sentencia. Ningún hincha turco en el Signal Iduna Park de Dortmund podía creer lo que estaba viendo. Los portugueses, tampoco. Al final, Bruno Fernandes le pondría cifras definitivas al marcador con el tercer gol del equipo luso. Pero todo el mundo hablaría del gol de Akaydin.

7. Donyell Malen (Países Bajos) contra Austria

El delantero neerlandés de Borussia Dortmund quiso que se lo tragara la tierra luego de impactar la pelota desde el piso, y tras ver cómo el balón se metía en el arco de su equipo, defendido por Bart Verbruggen. Apenas habían transcurrido apenas seis minutos del partido, disputado en el Estadio Olímpico de Berlín. Malen no lo sabía, pero con esa jugada entraba en los libros: fue el gol en contra más prematuro de la historia de la Euro, desde 1960. El partido terminaría 3-2 en favor de Austria, que anotó por intermedio de Romano Schmid y Marcel Sabitzer. Los neerlandeses, en cambio, descontaron con las conquistas de Cody Gakpo y Memphis Depay.

¡LA MALA FORTUNA DE DONYELL MALEN! El atacante quiso evitar el centro de Prass, pero la terminó metiendo en su propio arco para el 1-0 de Austria.



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2024

El gol en contra que no fue: Fabian Schär (Suiza) contra Escocia

Las estadísticas de la UEFA no cuentan el gol de Escocia contra Suiza que bien pudo haber sido adjudicado al defensor helvético Fabian Schär (Newcastle, de Inglaterra). El disparo de Scott McTominay, de Manchester United, se desvió en Schär y descolocó al arquero Yann Sommer, por lo que significó la apertura del marcador. La pelota iba al arco y, al parecer, Sommer podría haberla atajado. Pero el impacto en Schär cambió la trayectoria e hizo estéril cualquier esfuerzo del arquero. Trece minutos después, el inoxidable Xherdan Shaqiri convertiría uno de los mejores goles del torneo, el del 1-1 final.

¡CONTRA LETAL Y ESCOCIA SE PONE EN VENTAJA! El remate de McTominay se desvió en Schar y gol en contra para el 1-0 vs. Suiza.



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2024

