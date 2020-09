Guillermo Bortman, director médico de Boca Crédito: captura tv

9 de septiembre de 2020 • 11:19

El máximo referente médico del plantel de Boca, Guillermo Bortman, fue entrevistado en el programa Fox Sports Radio. El galeno criticó el término burbuja, habló de la gravedad de la pandemia y de los protocolos que se aplican a los atletas de élite.

Bortman, en acuerdo con los periodistas del programa, decidió no dar nombres de los contagiados en el plantel profesional y ahondó en las consecuencias del coronavirus y en la escasez de un tratamiento para combatirlo. "Estamos frente a una enfermedad muy joven, no hay ningún tratamiento científicamente que sirva para enfrentar al covid-19. Estamos con una enfermedad nueva, de la que no sabemos prácticamente nada. A veces se quiere comparar con la gripe A, donde teníamos la terapéutica, y ahora no tenemos nada. Tampoco sabemos lo que va a pasar en el futuro", se preocupó el profesional.

El facultativo pidió no encasillar el análisis en los jugadores de fútbol y prefirió opinar de los efectos del virus en todos los atletas: "No voy a hablar de futbolistas, voy a hablar de atletas, de deportistas de élite. En base a eso, armamos un protocolo de acuerdo a lo que sabemos hoy. No conocemos las secuelas que quedarán en los contagiados, sabemos bastante poco de la afección cardiovascular. Un trabajo en Alemania dice que el 78% de los pacientes hacen un grado de miocarditis, eso no es preciso del covid-19, sino de otras gripes".

Con respecto de la modalidad que aplicó Boca de cara a su próxima presentación en la Copa Libertadores, Bortman señaló: "El otro tema es el de la burbuja. ¿Qué es la burbuja? ¿Un lugar donde el jugador está aséptico, donde entra y no sale nadie? Buenísimo, explíquenme quién le da de comer a los jugadores, quien les lava la ropa. Es imposible que donde esté un atleta no haya nadie que entre y salga, y ya la burbuja no existe. Esto no es culpa de los médicos, ni del lugar, ni del (hotel) Howard Johnson", argumentó el médico.

Consultado sobre si considera que hubo negligencia en el protocolo aplicado con los jugadores, Bortman respondió: "Hay casos en hospitales, ¿hay negligencia que el primer ministro de Inglaterra se haya contagiado? Está fuera de lugar hablar de negligencia en una pandemia, es demasiado fuerte por el trabajo que hacen los médicos de cada uno de los equipos de todas partes del planeta. En lugares altamente profesionales y civilizados se han incendiado con la cantidad de casos".

Seguidamente, el director médico se quejó del concepto de burbuja que se utilizó para denominar al formato de entrenamiento implementado por el club: "Es demasiado audaz decir que se contagian a través de esto que llaman burbuja que para mí no existe, es un término al que no le veo ningún sentido".

Sobre su experiencia como profesional de la salud ante los fallecidos y los casos más comprometidos, Bortman opinó que la competencia deportiva queda en un plano muy inferior. "Lo que estamos viviendo todos los días en la trinchera viendo morir gente, eso es lo importante. Todo lo demás, personalmente, me parece una estupidez. A los atletas hay que cuidarlos profesionalmente, pero si se pierde o no se juega un partido de una Copa Libertadores un año, no pasa absolutamente nada. Nadie se va a morir porque en una Libertadores le vaya bien o mal, pero yo quiero que todos salgan vivitos y coleando", reflexionó contundente el especialista del club xeneize.