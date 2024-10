Sigue el Bielsagate en Uruguay: habló Agustín Canobbio, ratificó la “falta de respeto constante” del Loco y ratificó las críticas de Luis Suárez

Escuchar

Agustín Canobbio, el futbolista uruguayo que discutió con Marcelo Bielsa durante la Copa América y que motivó las críticas de Luis Suárez de la semana pasada, dio su versión de los hechos. En una entrevista con Carve Deportiva, el jugador de 26 años que juega en Brasil para Athletico Paranaense se defendió: “ Hubo mucha falta de respeto constante. Y yo soy muy respetuoso en todo mi andar, pero llegó un punto en el que estallé”, comenzó el atacante. Y agregó: “Tuve un diálogo (con Bielsa) posterior al partido con Canadá, fue duro sabiendo lo que podía llegar a pasar, pero me fui tranquilo, valoré lo que soy como persona y en base a eso me vine con cierta tranquilidad, mirarlo a los ojos y decirle lo que me había hecho mentalmente”.

Canobbio, defendido por Suárez, dio más detalles: “Primero que nada tengo que hablar de mi declaración apenas llegué de la Copa América en el aeropuerto porque dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo mejor. Quería hablar y no fue lo mejor. Te da un poco de tristeza porque quería jugar y estar, pero quedé en ese silencio para no manchar al grupo que venía de un tercer puesto y alguno estaba en sus emociones. Respeté cada decisión y seguí con la mía, se me buscó y preferí estar callado para seguir mi camino, pero ahora se da la posibilidad de poder expresarme”, se disculpó. Y recordó su experiencia en la Copa América: “Es cuestión de seguir adelante. Estuve con mucha cosa en la cabeza durante la Copa América, no depresivo pero sí bajoneado. Aún así seguí peleando en cada práctica sabiendo que estaba en la Copa América perdiéndome 10 fechas del Brasileirao que venía muy bien”.

Agustín Canobbio, durante su entrevista con Carve Deportiva en la que se refirió a los malos tratos de Marcelo Bielsa Captura de video

Ante la pregunta sobre cuándo se torció su relación con el Loco, el futbolista charrúa relató un episodio ocurrido el año pasado tras un partido ante Ecuador: “Me echó la culpa de haber perdido el partido. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de perder un partido”, contó. Y recalcó: “El jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien. Repito, la situación que tuve generó el gol y tuve una más que la pasé hacia el medio. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en lo que me lo dijo”.

Luego, Canobbio contó lo que fue la preparación para la Copa América de este año -Uruguay terminó en el tercer puesto- y cómo se la tomó: “Faltaban dos semanas y media para el primer partido y él ya tenía su grupo, porque separaba seis, siete jugadores y hablaba con ese grupo y nos dejaba a nosotros afuera mirando cómo hablaba con ellos. Prefiero hablar de mí y de mi experiencia. No quiero meter a nadie y prefiero respetar la decisión de los demás. Nunca esperé nada de nadie y hablo de mi experiencia, de lo que viví y también porque se me nombra (en la entrevista que dio Luis Suárez). Firmo abajo todo lo que dijo Luis (Suárez). Es verdad y dijo todo. Y en base a eso, acá estoy, mirándolo de afuera y sintiéndome decepcionado porque hice un trabajo especial para la Copa América y ver que todo eso se derrumbó antes, fue duro”.

"Estaba todo analizado, veíamos situaciones extrañas en el Complejo, estaba todo muy estructurado, son métodos... fue un cambio muy grande en ese sentido, lo percibimos".



La mala experiencia de Canobbio en la Copa América continuó: “En esa práctica que se separó el grupo habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó delante de todos. Ahí fue que Luis me dijo que él hablaba. Y no tuvo respuesta. Ahí fui yo a apaciguar las cosas para tener una convivencia amena y tampoco recibí una respuesta. Me dijo que había jerarquías dentro del plantel y después a mì me hablaba de una cosa y al grupo de otra. Si había jerarquías, ¿por qué después éramos todos iguales?”, se preguntó Canobbio. “Le agradezco a Suárez ahora y se lo agradecí por privado, habló de mi, habló de la situación y me pareció algo difícil de hacer y él con el amor que le tiene a la selección lo salió a decir, también para dejarnos un legado. Firmo abajo todo lo que dijo Luis (Suárez). Es todo cierto. Se me minimizó adelante de todo el grupo”.

Canobbio también se refirió al supuesto pedido de Bielsa de no saludar a los hinchas, que esperaban a los futbolistas de la Celeste cada vez que arribaban a un hotel de concentración en los Estados Unidos: “Después escuchás a Bielsa decir que nos debemos a nuestro pueblo y a nuestra hinchada y por privado pedía no parar a saludar. Luis Suárez es el capitán, es el ídolo máximo de nuestra selección, era él el que quedaba expuesto cuando la gente nos estaba esperando para saludar”.

"No fui el único que lo pensó y que lo hizo, pero si uno de los pocos que lo hizo".



Por último, Canobbio destacó la unidad del grupo: “El plantel no está dividido. Entre nosotros hay buen trato, nos conocemos hace mucho tiempo. Eso fue lo que sacó adelante a la selección. Nunca hubo división en el grupo y eso fue lo que me llevó a quedarme. Muchos dicen Luis vs Bielsa, y no: Suárez salió a defender al grupo y a la selección. No es nada en contra de él, sino lo que está pasando adentro”.

