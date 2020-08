No pudo ser: Atlético fue eliminado en cuartos de final de la Champions League

14 de agosto de 2020

El golpe que recibió Atlético de Madrid en la Champions League todavía resuena en cada rincón de la capital española. Esta vez, en el "Final 8" que se juega en Lisboa, Portugal, el equipo que lidera Diego Simeone perdió 2-1 en cuartos de final con Leipzig de Alemania, la gran revelación del torneo que avanzó por primera vez a semifinales. En ese contexto, algunas decisiones del entrenador fueron cuestionadas en cuanto al planteo. Sin embargo, el argentino fue respaldado por el presidente del club, Enrique Cerezo. "¿El Cholo intocable? ¿Por qué? Mucha gente lo discutía anoche. El que hace las alineaciones es él. Quien le discuta la alineación que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él", sentenció.

"Hay que aportar tranquilidad, no nos salió el partido y nos tenemos que marchar a casa, pero por lo demás tranquilidad", dijo el máximo mandatario que, aunque admitió que Simeone no es intocable, defendió el trabajo del técnico argentino. "Yo creo que hemos hecho una muy buena temporada. Nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final que no es ninguna tontería", enfatizó en TVE.

Por otro lado, Cerezo agregó: "La gente está fastidiada, está mal porque la verdad es que no esperábamos ese resultado. El fútbol es así, se dan estas cosas y así estamos. No tuvimos nuestra noche. Ahora nos toca levantarnos".

En la previa del duelo contra Leipzig, en el inicio de agosto, Cerezo ya había defendido a ultranza a Simeone. "Contratamos a Diego hace años. No puedo cuestionar al Cholo. Juega como se le da la gana y como los resultados son fantásticos, estamos encantados con él. En España nadie está acostumbrado a tener un entrenador ocho años. Y lo que le queda", resaltó. Y añadió: ¿Critican a Simeone porque gana mucho dinero? Podemos criticar lo que cobran algunos periodistas en algunos periódicos. A mí algunos periodistas no me gusta cómo escriben y no los leo. ¿Critican a Simeone? Que le critiquen, y que sigamos ganando y que estemos ocho años seguidos en la Champions. Criticar por criticar está muy bien, pero criticar la evidencia es muy difícil".

Tras la caída en la Champions la prensa de la capital española había cuestionado con dureza la propuesta de Simeone.El diario Marca fue contundente con una portada que reza "La racanería se paga", en alusión a un posible planteo mezquino o avaro de parte del director técnico del conjunto 'colchonero', y remarcó que "el equipo de Simeone fue inferior a su rival y no demostró su condición de favorito. Sensación de oportunidad perdida".

Marca tituló su crónica "La derrota es lo único que hay", en una directa alusión a la frase que el Cholo dijo el día previo al encuentro ante Leipzig: "Simeone había aclarado en la previa que ganar no era lo importante, sino lo único, porque si no se gana no hay un día después. Y no hay un día después, porque no se ha ganado. Al Atlético lo pillaron a última hora en tierra de nadie, buscando el gol de la victoria para encontrar el de la derrota".

Por su lado, Simeone analizó la caída y evitó excusas: "Hicimos todo lo posible. Los futbolistas se entregaron de la mejor manera que pudieron. No teníamos más. Nos tocó perder. No tengo ninguna excusa. Me gustó el rival. Decidido, con vitalidad, entusiasmo, con frescura. A nosotros nos costó".