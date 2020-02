Luego de la derrota frente a Real Madrid en el clásico, el Cholo Simeone admitió estar preocupado por la falta de gol de su equipo. Fuente: AFP

"Cholo no te vayas, Cholo quédate", cantaban los hinchas de Real Madrid que colmaron en estadio Santiago Bernabéu para el derby de la ciudad frente al Atlético. El partido se moría y los blancos ganaban por 1-0 gracias al gol de Karim Benzema. Lejos de irritarse, el Cholo salió de su banco, se paró en el área técnica y levantó los brazos, respondiendo a la ironía de los simpatizantes locales. Luego, en sus palabras a la prensa, el entrenador argentino evitaría la polémica al ser consultado por el canto: "No lo escuché".

Pero sí, Simeone escuchó a los hinchas. Y también vio cómo Álvaro Morata se fue molesto por el cambio a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo. También fue testigo de que su equipo jugó apenas 45 minutos. Y que en la segunda parte capituló ante las modificaciones que hizo su colega Zinedine Zidane. Lucas Vázquez y Vinicius Jr. le dieron a Real Madrid la verticalidad que no había tenido en la etapa inicial. Cuando tuvo que jugar sus cartas, el Cholo puso a Lemar, un wing que no termina de explotar, en lugar de Morata. "Lemar no supo dar lo que pedía el partido. Carrasco lleva mucho sin jugar y Camello jugó los últimos minutos", dijo sobre los cambios, que no pudieron dar vuelta el marcador en contra.

El Cholo vivió el derby como si fuera un jugador más. Con la misma intensidad como cuando se calzaba los botines y recorría la mitad de la cancha. Tanto, que se excedió en las protestas al árbitro y éste lo amonestó. Simeone estaba furioso con las decisiones del catalán Xavier Estrada Fernandez.. Al final, el entrenador vio la tarjeta amarilla luego de la enésima protesta. Podría pensarse que el ex futbolista del seleccionado argentino había quedado enojado luego del posible penal que no le dieron luego de una caída de Casemiro sobre Morata en la primera parte. Sin embargo, el propio técnico se encargó de desmentirlo: "El penal sobre Morata? Yo no vi nada", declaró. Y luego dejó una ironía: "Árbitros, VAR, árbitros asistentes... había mucha gente pendiente".

De todas formas, y pese a que el equipo ni siquiera está en puestos de acceso a la fase de grupos de la Champions, Simeone dejó en claro que "el camino" del Atlético era "lo hecho en el primer tiempo". En aquella etapa inicial, los colchoneros fueron más profundos que el Real y contaron con dos claras oportunidades de gol. En la primera, el arquero Thibaut Courtois salvó a los blancos al contener un remate de Courtois. En otra, Ángel Correa desvió el remate final. Atlético fue punzante y se aprovechó de que Morata, su centrodelantero, atraía a los dos zagueros de Real Madrid para generarle peligro por las bandas. El problema, como tantas otras veces, fue su falta de contundencia.

"Hay preocupación, por supuesto, pero las bajas que irán regresando al equipo nos darán la posibilidad de seguir compitiendo en Liga y en Champions", aseguró el entrenador argentino pese a la derrota. Destacó las "buenas combinaciones ofensivas" y se lamentó por no haber convertido. "Hay que seguir insistiendo", recalcó. Y resumió el futuro: "Tenemos de salir de esta situación, porque no es cómoda". Al ser consultado sobre lo que tenía que hacer su equipo para dejar atrás las dudas que hoy lo aquejan, el Cholo fue tajante: "Ganar".

Dos estadísticas sirven para ilustrar la sequía goleadora de Atlético: anotó 22 goles en 22 fechas (a razón de uno por jornada), lo que se convierte en su peor registro en la historia de la liga española. Y lleva cinco partidos consecutivos sin victorias, igualando la sequía de triunfos más larga desde que Simeone dirige al equipo (la anterior fue entre el mayo y agosto de 2014) Pese a los malos números y a la derrota en casa del rival de toda la vida, el presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, no quiere saber nada con una eventual salida del Cholo. "Está igual de fuerte que siempre", aseguró.