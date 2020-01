Fuente: AP - Crédito: Amr Nabil

La caída del Atlético de Madrid ante Cultural Leonesa, por los octavos de final de la Copa del Rey, abrió un debate inédito para el fútbol español: si el juego que propone Diego "El Cholo" Simeone perdió o no credibilidad en el ámbito internacional.

"Estoy con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué", expresó el DT argentino tras el partido despejando las dudas sobre su continuidad al frente del Colchonero y agregó: "No me han cambiado los penales en la Champions, cuando nos hemos quedado afuera ni me va a cambiar esto ahora". Sin embargo hoy su continuidad es puesta en duda.

La Cultural le ganó porque le jugó de igual a igual y todo se terminó definiendo en el tiempo suplementario. El empate de último momento puso en vilo la clasificación del conjunto de Simeone, que finalmente terminó de decantar hacia el final de los últimos minutos de partido.

El Atleti no pudo volver a ganar después de vencer a Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España: luego perdió por penales en la definición de ese certamen frente a Real Madrid y, más tarde, la derrota volvió a aparecer en la Liga ante Eibar. Esta mañana, los titulares españoles fueron fulminantes con el técnico.

"El petardazo copero abre una crisis y un debate táctico en el Atleti del Cholo", titula el diario As, mientras Marca mencionó en sus notas: "Es un balance bastante malo del desempeño del equipo a pesar de estar tercero en la tabla de posiciones de la Liga, peor a ocho puntos de Barcelona y Real Madrid". As y ABC abrieron una encuesta en la página principal de sus portales preguntando sobre la credibilidad de Simeone. La mayoría cree que es momento de ponerle fin a la era del ex DT de Estudiantes y River (63% en ABC y 75.13% en As).

Dolido por la eliminación -fue la segunda en una copa en los últimos diez días- Simeone expresó: "Estoy convencido de que tengo grandes futbolistas, una plantilla importante, y seguramente los resultados nos acompañarán en breve". Sin embargo, la frase que se viralizó en las redes sociales fue: "Nos vamos satisfechos porque no hemos perdido en los noventa minutos", por lo que explotaron los memes.

