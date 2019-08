Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 11:09

Transcurren las semanas y el futuro de Mauro Icardi no se define. El delantero y esposo de Wanda Nara no es tenido en cuenta por la dirigencia ni por el cuerpo técnico de Inter, de Italia, y sigue buscando su destino. Sin embargo, molesto por la situación, el atacante argentino tendría decidido permanecer en el club de Milán (pese a no jugar) si no se concreta su transferencia a Juventus, algo que parece poco probable ya que el equipo turinés cubriría la plaza ofensiva con el belga Romelu Lukaku, en un resonante intercambio con Manchester United que incluiría al cordobés Paulo Dybala.

"Tenemos otros problemas que atender", sentenció el director deportivo de Inter, Giuseppe Marotta, según la agencia italiana ANSA, cuando le preguntaron por Icardi, quien volvió a entrenarse con el resto del plantel en Appiano Gentile.

Roma estaría dispuesto a hacer el esfuerzo económico por Icardi, por quien Inter pide no menos de 80 millones de euros, aunque el salario de 4,5 millones más premios que percibe el delantero "asusta" a la dirigencia romana. Roma, asimismo, podría incluir en la negociación al bosnio Edin Dzeko, un goleador supuestamente del agrado del DT de Inter, Antonio Conte. Napoli también fue otro de los clubes italianos interesados en Icardi, pero el equipo en el que brilló Diego Maradona ofreció "apenas" 50.000.000 de euros.

De todos modos, según La Gazzetta dello Sport, el periódico deportivo más tradicional de Italia, Icardi tomó una decisión drástica: si no pasa a Juventus, se quedará en Inter, pese a no ser tenido en cuenta. "Maurito no se mueve ni una pulgada (.) En la mente del argentino evaluar otros destinos que no sean Juventus o Inter no es una posibilidad", publicó el medio italiano. Lo cierto es que los equipos europeos avanzan en sus pretemporadas e Icardi sigue sin tener un destino fijo y seguro, en el que pueda recuperar su nivel futbolístico.