Spreen habló tras el escándalo que generó su debut en Deportivo Riestra

“Hay muchos chicos que se quitan la vida porque no llegan a Primera. Es lo que uno sueña y aspira, es muy importante lograr un sueño”, dijo este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Sus críticas llegaron a los oídos de Iván Buhajeruk, más conocido como “Spreen”, el joven de 24 años que estuvo menos de dos minutos en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield y se retiró sin haber tocado la pelota. “No le saqué el lugar a ningún pibe”, afirmó el streamer.

“No dije nada en ningún lado pero lo único que voy a decir es que a mi me dieron la anécdota de mi vida y, obviamente, acepté”, comenzó Spreen. “También quiero decirles que no le saqué el lugar a ningún pibe pero si alguien sintió que le faltamos el respeto, de alguna manera, quería pedirle disculpas”, sumó.

En la misma línea, el influencer afirmó: “Sinceramente, no era la intención faltar el respeto ni nada de eso. Es más, según lo que yo me había enterado, ya se había hablado con Vélez y todo el tema”. Sobre el final de su argumento, insistió: “Así que, yo no quería faltarle el respeto a nadie, no le sacamos el lugar a nadie, yo acepté básicamente porque era la anécdota de mi vida, muchachos. ¿Qué les voy a decir? honestidad pura, dura”.

Qué dijo Chiqui Tapia por el debut de Spreen

Claudio “Chiqui” Tapia fue categórico al dar su opinión al respecto: “Son cosas que hay que corregirlas porque no pueden pasar”. Al mismo tiempo, destacó que el Tribunal de Ética y Disciplina de la AFA investigará lo sucedido y rescató las disculpas de Riestra.

“Hay muchos chicos que se quitan la vida porque no llegan a Primera. Es lo que uno sueña y aspira, es muy importante lograr un sueño. Nosotros formamos y le damos la importancia que tiene que tener”, sentenció durante un evento sobre deportes al que fue invitado.

Deportivo Riestra pidió disculpas

Antes de que se conociera la decisión del fiscal Juan Rozas de iniciar una investigación de oficio y ante las repercusiones negativas que tuvo la decisión de hacer debutar a Spreen, Deportivo Riestra publicó un comunicado donde pidió disculpas.

“En el día de ayer, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Iván Buhajeruk, uno de los influencers más importantes de Latinoamérica, en el partido ante Vélez. Lamentablemente, esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas. Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos. En ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto al Club Atlético Vélez Sarsfield ni al fútbol argentino en general. Esta situación fue aclarada durante la semana previa al partido por nuestro DT, que se comunicó con su par de Vélez para comentarle la iniciativa. Lo mismo ocurrió entre los capitanes de ambos equipos”, explicó en el escrito que publicó en sus redes sociales.

En el club del Bajo Flores se referenciaron en el Real Madrid y en su presidente, Florentino Pérez, para fundamentar su decisión de hacer jugar menos de dos minutos al streamer.

“Nuestro objetivo fue (y es) atraer nuevas audiencias al fútbol, generando puentes entre diferentes mundos y plataformas para seguir potenciando el producto y a nuestro club, viviendo un momento histórico en Primera División. Tal como lo mencionó el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, en Europa el público joven está decreciendo en esta actividad. A través de esta acción, Riestra busca con Spreen captar a nuevas generaciones que hoy se proyectan en las redes sociales a partir de los influencers. Valoramos profundamente el trabajo de todos los componentes de esa hermosa actividad que es el fútbol y reafirmamos nuestro compromiso con ello, buscando contribuir de manera positiva a la evolución y crecimiento del deporte que amamos en todos sus ámbitos”, afirmó Deportivo Riestra.

