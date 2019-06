Jermaine Seoposenwe integra un equipo destacado en el ataque Fuente: LA NACION - Crédito: SAFA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 10:05

Resumen

Los Banyana Banyana, gracias a su unión, el buen recambio desde las juveniles y la increíble experiencia de la entrenadora Desiree Ellis, se ganaron los corazones de los fanáticos sudafricanos con la clasificación al Mundial de Francia. Las chicas dependerán de sus atacantes para ayudarlas a avanzar, ya que su amenaza en la ofensiva fue una de sus principales fortalezas: anotaron 24 goles entre marzo y octubre cuando lograron encontrar la red en 10 partidos consecutivos, y tienen una gran cantidad de jugadoras con visión de futuro que ya tienen experiencia en jugar al fútbol de clubes fuera del país. Un pequeño problema es que su tasa de conversión podría ser mejor, ya que crean muchas más oportunidades que las que convierten.

Jugadoras como Thembi Kgatlana, Linda Motlhalo, Rhoda Mulaudzi, Jermaine Seoposenwe, Refiloe Jane y Leandra Smeda buscarán contribuir con los objetivos y la asistencia siempre que sea posible, utilizando las habilidades que han adquirido en el exterior.

Sin embargo, no será sencillo su estreno contra España, ya que no pudieron ganar ninguno de los siete partidos que siguieron a su derrota en la final de la Copa de África Femenina de 2018. En los últimos tiempos es una preocupación. La última vez que las Banyana vencieron a una selección no africana fue en una victoria por 1-0 sobre Hungría en marzo del año pasado, pero esperarán cambiar eso en Le Havre, París o Montpellier.

Puede que les falte un poco de físico, pero las Banyana han tenido la oportunidad en los últimos años de jugar en un contexto mejor y una selección más estructurada, algo que sin duda las ayudará a participar en la Copa del Mundo.

Una de las principales fortalezas de Ellis desde que se unió a bordo para reemplazar a la entrenadora holandesa, Vera Pauw, ha sido la adaptabilidad y la versatilidad de sus futbolistas, y durante su permanencia en el cargo, han experimentado hasta cinco formaciones diferentes, incluyendo 4-4 2, 4-2-3-1, 4-3-3 y otros.

La flexibilidad de las jugadoras que han sido seleccionadas bajo el liderazgo de Ellis, y Pauw antes que ella, las ha llevado a ser capaces de mostrar su mejor versión. Muestran sus fortalezas e identifican las debilidades de sus oponentes.

En el banco

Desiree Ellis tiene una historia bastante impresionante con las Banyana. Ahora con 56 años, es la capitana con más años de servicio en la historia del equipo femenino de Sudáfrica y fue parte de su primer partido cuando jugó contra Swazilandia en 1993 después del final del apartheid. Ella anotó un 'hat-trick' ese día.

Después de trabajar como entrenadora interina durante 18 meses, en febrero del año pasado, Ellis fue nombrada entrenadora principal de las Banyana, y terminó en segundo lugar en su primer torneo importante, la Copa de Naciones de Mujeres de África.

La figura

La jugadora estrella Thembi Kgatlana es una de las futbolistas de las que más se habla en África en este momento, luego de sus hazañas para las Banyana en los últimos años, entre otras cosas por el hecho de que 2018 fue elegida como la Futbolista Femenina Africana del Año. Actualmente con Beijing BG Phoenix en China, la joven de 22 años ya tiene más de 50 oresentaciones para su país, y buscará dejar su huella en Francia cuando tenga la oportunidad de brillar en el escenario mundial.

¿Lo sabías?

Janine Van Wyk, quien será la capitana de las Banyana en Francia, fue consultada por los trabajadores de una gasolinera en Sudáfrica si quería participar en una competencia para ganar boletos para la Copa Mundial Femenina ... Ella les dijo que se iba un rato y volvía y que tenía un 'boleto VIP'. Volvió a la estación de servicio y les regaló unas camisetas de la selección.

Breve resumen de la historia del fútbol en el país

El fútbol femenino en Sudáfrica todavía está dando sus primeros pasos. Su primer partido fue en 1993, pero fue realmente después del 2009, gracias al importante respaldo de Sasol (una compañía de energía integrada de Sudáfrica) que las mujeres empezaron a ganar algo de impulso. En 2012, Banyana llegó a sus primeros Juegos Olímpicos en Londres, repitiendo esa hazaña en 2016, y desde 2006 ha terminado siempre entre los cuatro mejores equipos africanos.

Ganaron la Copa COSAFA, un torneo anual para equipos del sur de África, dos años consecutivos recientemente, primero en 2017, donde ganaron el premio de la Selección Nacional de Mujeres del año de CAF en los Premios CAF 2017, y luego nuevamente en 2018, antes de que su actual entrenador, Ellis, ganara el premio al Entrenador del año por su trabajo.

Joe Crann escribe en Soccer Laduma (Sudáfrica). Podés seguirlo en Twitter .

Este artículo forma parte de la red de colaboración de la Copa Mundial 2019 de The Guardian, una cooperación entre las mejores organizaciones de medios de los 24 países que disputan el Mundial femenino.