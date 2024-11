Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, en vivo: así se juega la fecha 24

La Liga Profesional 2024 (LPF) no detiene su marcha y este sábado 23 de noviembre inició la fecha 24 con varios partidos destacados entre rivales que se ubican en la zona alta de la clasificación del torneo o en la Tabla Anual, que decidirá los clasificados a las copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) de 2025 y a la vez, un par de postergados. La tabla de posiciones del certamen, así como también la general del año y todas las estadísticas, se pueden seguir con actualizaciones en tiempo real en canchallena.com.

Los clubes se enfrentan todos contra todos a una vuelta y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el trofeo se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además de la estrella, el conjunto ganador se clasificará a la Libertadores del año próximo y dirimirá el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes de La Plata (ganador de la Copa de la Liga 2024) y la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso que tiene como finalista a Central Córdoba de Santiago del Estero y espera por Vélez o Boca Juniors.

El torneo tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-. La TV Pública dispone de un par por jornada, de manera gratuita.

Fixture de la fecha 24 de la Liga Profesional 2024

Sábado 23 de noviembre

19.30: Tigre vs. Instituto

21.45: Huracán vs. Boca Juniors

Domingo 24 de noviembre

17.00: Deportivo Riestra vs. Banfield

17. 00: Gimnasia vs. Atlético Tucumán

19.15: Godoy Cruz vs. Vélez

21.30: Lanús vs. Defensa y Justicia

Lunes 25 de noviembre

19.00: Central Córdoba vs. Rosario Central

21.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central

21.15: Belgrano vs. Independiente de Rivadavia

Martes 26 de noviembre

19.00: Newell’s vs. Independiente

21.15: Sarmiento vs. Platense

21.15: Unión vs. Talleres

Miércoles 4 de diciembre*

19.00: Racing vs. Estudiantes

21.00: River vs. San Lorenzo

* La fecha 24 se cerrará el 4 de diciembre, con el enfrentamiento entre River y San Lorenzo y Racing vs. Estudiantes. Esto se debe a que el Millonario tiene su estadio ocupado con la final de la Copa Libertadores (30/11) y la Academia juega la final de la Copa Sudamericana (23/11).

River, que cayó en Mendoza ante Independiente Rivadavia, debe esperar para enfrentar al Ciclón LA NACION/Marcelo Aguilar

Así se juega la próxima fecha

La jornada 25 se disputará entre el viernes 29 de noviembre y el lunes 2 de diciembre. Entre los encuentros más destacados sobresalen el de Estudiantes y River; Banfield vs. Lanús, Rosario Central vs. Racing y Talleres vs. Huracán.

Viernes 29 de noviembre

19: San Lorenzo vs. Belgrano.

21: Estudiantes vs. River Plate.

Sábado 30 de noviembre

19.30: Banfield vs. Lanús.

21.45: Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz.

21.45: Instituto vs. Deportivo Riestra.

Domingo 1° de diciembre

17: Independiente vs. Central Córdoba.

19.15: Rosario Central vs. Racing.

19.15: Vélez vs. Sarmiento.

21.30: Boca Juniors vs. Gimnasia.

Lunes 2 de diciembre

17: Barracas Central vs. Tigre.

18.30: Platense vs. Unión.

19.45: Talleres vs. Huracán.

21: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors.

22: Atlético Tucumán vs. Newell’s.

Racing visitará a Rosario Central en la 25; las Academias se medirán en el Gigante de Arroyito Gustavo Garello - AP

