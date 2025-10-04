Talleres - Belgrano, del Torneo Clausura

Talleres y Belgrano se miden este domingo a las 16:45 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido de la fecha 11 del Torneo Clausura.

En el torneo, Talleres viene de ganar ante Sarmiento por 1-0 mientras que Belgrano viene de empatar ante Barracas Central por 1-1.

Talleres suma 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Belgrano tiene 13 puntos.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.