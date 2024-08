Talleres vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

La Copa Libertadores 2024 se reanuda esta semana, tras el parate por la Copa América 2024, con los octavos de final y uno de los cruces más importantes es el que protagonizarán Talleres de Córdoba y River Plate. El partido de ida se disputará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y se transmitirá en vivo por Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, MiTelefé y Disney+. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el colombiano Andrés Rojas, el favorito al triunfo es el conjunto visitante con una cuota máxima de 2.53 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.28. La revancha se jugará una semana después en el Monumental. El ganador de la llave avanzará a cuartos y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Colo Colo de Chile y Junior de Colombia.

La T accedió a octavos de final del certamen continental como escolta de la zona B con 13 puntos, la misma cantidad que San Pablo pero con peor diferencia de gol (+7 contra +4). Ganó cuatro partidos, igualó uno y perdió el último ante el Tricolor como visitante, por lo que quedó segundo. Sus victorias fueron ante el conjunto paulista de local 2 a 1, Cobresal en Chile 2 a 0 y como anfitrión 1 a 0; y Barcelona de Ecuador en Córdoba 3 a 1. Empató contra los ecuatorianos 2 a 2 de visitante.

Para el primer duelo frente al elenco porteño, el entrenador Walter Ribonetto tiene dos bajas muy sensibles: Ramón Sosa y Rubén Botta. El paraguayo no es tenido en cuenta porque pretende ser vendido al exterior y se afianzó en su postura de no jugar hasta tanto se realice alguna operación mientras que el volante ofensivo no se recuperó a tiempo de un desgarro.

Ruben Botta, figura de Talleres, se pierde la ida de octavos de final ante River por la Copa Libertadores Diego Lima / AFP - AFP

Todavía con Martín Demichelis como director técnico, el Millonario fue el mejor equipo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2024 porque dominó el H con 16 puntos producto de cinco triunfos y un empate. En total anotó 12 goles y recibió solo tres. Superó a Deportivo Táchira de Venezuela 2 a 0 tanto de visitante como de local; a Libertad de Paraguay 2 a 1 en Asunción y 2 a 0 en el Monumental; y a Nacional de Uruguay 2 a 0 como anfitrión mientras que empató 2 a 2 en Montevideo.

En la reanudación de la temporada tras el parate, la Comisión Directiva decidió la salida de Demichelis en disconformidad por cómo jugaba el equipo y otras cuestiones de manejo de grupo y repatrió a Marcelo Gallardo, quien debutó el fin de semana pasado en el empate 1 a 1 con Huracán por la Liga Profesional. La gran incógnita es si el ‘Muñeco’, el entrenador más laureado de la historia de la institución, tiene tiempo necesario para hacer los retoques que considera y que sus dirigidos superen la llave contra Talleres.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en marzo de este año por la Copa de la Liga Profesional 2024 con empate 2 a 2 en Córdoba. En los últimos años protagonizaron varios partidos importantes entre sí y, a la vez, muy atractivos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el cruce en la Copa Argentina 2023 en el que la T sonrió 1 a 0 y eliminó al Millonario, que disputó el duelo pocos días después de haber sido campeón de la Liga Profesional con Demichelis al mando.

El Millonario es uno de los clubes más laureados de la Copa Libertadores con cuatro estrellas, la misma cantidad que Estudiantes de La Plata. Por encima tiene solo tres equipos: Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol de Uruguay (5). Su última conquista fue en 2018 ante el xeneize en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Anteriormente se consagró en 1996, 2015 y 2018. La T, por su parte, no tiene títulos en el máximo certamen continental, del que participa por cuarta vez. Su mejor labor fue en 2022, cuando accedió a cuartos de final y fue eliminado por Vélez.

LA NACION