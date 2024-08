Tapia cargó contra el Gobierno por las SAD: “No es lo que queremos y representamos”

Escuchar

Apenas unas horas después de que el Gobierno publicara el decreto con el que reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a desafiar a la gestión de Javier Milei. “No es lo que queremos y representamos”, respondió en un fuerte discurso ante dirigentes de la categoría Primera Nacional.

“Nos manifestamos un montón de veces y, en todas, siempre de la misma manera. Por más que intenten tratar de cambiarnos, con DNU, con decretos, buscando la manera de debilitar al fútbol argentino, para tratar de convencernos de algo que no es para nuestro modelo de fútbol”, enfatizó Tapia el miércoles por la noche. Y sumó: “Vamos a seguir defendiendo lo que venimos defendiendo hace muchísimos años. Sabemos que estamos hablando de algo viejo, que en su momento ya se intentó y no resultó. Y no tenemos duda de que continuarán intentando. Pero tampoco tenemos dudas de que el resultado será el mismo”.

En medio de la elección de nuevos asambleístas de la categoría Primera Nacional, en la casa central de la AFA, Tapia dijo que se llevaba adelante este sufragio “en un momento muy particular del fútbol argentino”. “Sabemos lo que representamos. Sabemos cuál es el modelo de fútbol que queremos para nuestras instituciones: las Asociaciones Civiles sin fines de lucro”, añadió ante los presentes.

"Si alguno piensa que con las Sociedades Anónimas el fútbol argentino se va a salvar eso es una total mentira”, apuntó el Chiqui Tapia Archivo

Dijo que el fútbol argentino ya “tiene un modelo” y que la Primera Nacional es la categoría que mejor lo representa. ”Uno de los motores económicos del país, uno de los más importantes es esta actividad, la del fútbol. Que funciona bien. Qué es lo único que le ha dado alegrías en los últimos cuatro años al pueblo argentino”, prosiguió Tapia y habló también de la historia política nacional de los últimos años.

”Por eso, cuando vienen con todas estas cosas que quieren inventar les decimos que queremos continuar por esta senda: el mismo modelo. Porque si alguno piensa que con las Sociedades Anónimas el fútbol argentino se va a salvar eso es una total mentira”, apuntó Tapia. Y arremetió sobre la decisión del Gobierno: “Quieren ser dueños y jefes de los jugadores, quieren ser los dueños de los clubes”.

“Las entidades deben continuar solventando todas las actividades sociales y deportivas para que las familias sigan frecuentando las instituciones que ustedes presiden. Y todo gracias al fútbol. Porque los clubes que ustedes administran no solo son de fútbol. Son de todos los deportes y de contención social. Porque en muchos de los casos asisten más que el Estado mismo. Por eso defendemos al fútbol argentino”, posicionó.

En el nuevo decreto, el Ejecutivo definió que los “asociados a las asociaciones civiles” serán “quienes participen en la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas”.

Además, en el artículo segundo especificó que, pese a que aún no se hayan adaptado los estatutos o códigos internos de las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”.

En el mismo sentido, aclaró que todos los clubes y asociaciones “tendrán derecho a mantener su participación en toda competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida”.

La defensa de Mauricio Macri a las SAD

El expresidente Mauricio Macri se mostró conforme este miércoles con el decreto de las SAD. “Celebro la decisión del gobierno de permitir la llegada de sociedades anónimas deportivas a nuestro fútbol”, escribió en su cuenta de X. Para el extitular de Boca es, “sin dudas, un paso adelante para tener más inversiones y un espectáculo de más calidad con mejores planteles y mejores estadios”.

Celebro la decisión del gobierno de permitir la llegada de sociedades anónimas deportivas a nuestro fútbol.



“Es un modelo que no solo funciona bien en Europa, también en Uruguay, en Chile y en Brasil”, sumó Macri quien fue un fuerte promotor de las SAD en la Argentina. Además, en su posteo advirtió: “Recordemos que el decreto les da a los socios la opción de transformarse en SAD, no es obligatorio para nadie. Los que quieran seguir como están, podrán hacerlo”.

“Ahora es el turno de la AFA, que tiene un año para adaptar sus reglamentos. No tiene sentido resistirse, ¿a qué le tienen miedo?”, apuntó el exjefe de Estado.

