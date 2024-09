Tarjetas amarillas: los jugadores de la selección argentina que se deben cuidar ante Chile para poder jugar vs. Colombia

Escuchar

La Argentina lidera la tabla de las eliminatorias para el Mundial 2026. Antes de comenzar la 7° fecha, el conjunto de Lionel Scaloni suma 15 puntos, productor de cinco victorias y una derrota, acumula ocho goles a favor y dos en contra y el segundo, Uruguay, está a dos puntos.

Como además se clasifican seis de las diez selecciones de manera directa y una séptima disputará un repechaje, la selección argentina no puede dormirse en los laureles pero la proyección indica que -de seguir así- no debería tener complicaciones para el certamen que organizarán entre Estados Unidos, Canadá y México.

Eso sí: como cada detalle cuenta dentro de un mismo partido y hasta un lateral bien atacado (o mal defendido) puede ser decisivo a la hora de conseguir un buen o un mal resultado, el cuerpo técnico argentino no deja nada sin analizar. Es por eso que saben que esta noche habrán cinco futbolistas que, en caso de ser amonestados, no podrán jugar el martes próximo ante Colombia, en Barranquilla, por la 8° fecha de las Elminatorias.

Alexis Mac Allister ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esa nómina la integran Enzo Fernández, Cristian Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. En el reglamento de la Conmebol, todo futbolista que en las eliminatorias acumule dos tarjetas amarillas, será suspendido por uno.

Cada uno a su manera resulta clave en la estructura de Scaloni. Mac Allister es uno de los que se adueñó del puesto de volante central, posición en la que también pueden rotar con Enzo Fernández. Hay partidos en donde el actual mediocampista de Liverpool aparece en el eje y otros en donde se mueve más como interior, pero para eso necesita que Enzo Fernández o Paredes sean el 5 más táctico. De lo que se desprende de la formación para esta noche ante Chile, Mac Allister sería el 5 y a los costados jugarían Enzo Fernández y Giovani Lo Celso.

Cuti Romero, otro de los futbolistas que deberá cuidarse ante Chile

Scaloni armaría esta noche una línea de 3 defensores bajo un esquema 3-5-2 , con Dibu Martínez; Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez; Nahuel Molina, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Nicolás González; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Cuti Romero es uno de los bastiones defensivos. Más allá que durante el Mundial de Qatar 2022 le generó alguna duda a Scaloni por su condición física y el mal debut ante Arabia Saudita, la realidad es que el central de Tottenham (que llegó a estar en el radar de Real Madrid) es uno de los indiscutidos para el cuerpo técnico por voz de mando y continuidad de juego en gran nivel, tanto en su club como con la camiseta celeste y blanca. Romero ha demostrado saber jugar con una tarjeta amarilla en un mismo partido, pero -también es cierto- que suele jugar al límite, con intensidad y no escatima el recurso de una infracción en caso de ser necesaria tácticamente para frenar al rival. Los defensores centrales son los que más expuestos están, está claro, a las amonestaciones.

Paredes no corregía tanto riesgo al no ingresar como titular, aunque hubo veces que el mediocampista de Roma ingresó desde el banco y fue amonestado rápidamente. En el caso del exBoca ser suplente no le garantiza inmunidad.

Lautaro Martínez será titular ante Chile; en la Copa América convirtió el único gol para derrotar al seleccionado trasandino HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lautaro Martínez es quien incluso por función y control mental podría tener menos chances de ver la tarjeta amarilla. Sin embargo, también se sabe que en la selección de Scaloni los primeros defensores son los delanteros, por lo que alguna llegada tarde en alguna presión alta podría condicionar alguna sanción de tarjeta amarilla para del centrodelantero de Inter, de Italia.

Son detalles a tener en cuenta, sobre todo considerando que ya estuvo como ausente obligado Lionel Messi, por lesión. Y Scaloni, más allá de tener variantes muy positivas en el banco, sabe que cuanto menos modificaciones tenga que hacer en la estructura del equipo, mucho mejor.

LA NACION