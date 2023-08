escuchar

Gerardo Martino confirmó que Lionel Messi será titular ante Cincinnati, en el encuentro que Inter de Miami jugará el próximo el miércoles 23 como visitante por las semifinales de la US Open Cup. “Mientras que no me diga nada, seguirá dentro del campo”, dijo este lunes el director técnico en conferencia de prensa.

Martino se mostró preocupado por la seguidilla de partidos disputados por Lionel Messi y comentó que conversó acerca del tema con el jugador. Ambos evaluaron la posibilidad de un necesario descanso: “Es mucho jugar cada tres o cuatro días y necesita un descaso, al menos para recuperarse; pero el miércoles no será ese día”, remarcó Martino.

"SEGUIRÁ DENTRO DEL CAMPO". Martino despejó dudas y afirmó que Leo Messi será titular el miércoles ante Cincinnati. Además, habló sobre el estado físico de Avilés y Farías.



Tata Martino cuenta con la presencia de los refuerzos argentinos en el plantel que todavía no debutaron: Tomás Avilés, que llegó desde Racing, y Facundo Farías, de Colón de Santa Fe. La serie de partidos disputados por Inter Miami, separados por un mínimo lapso de tiempo, le impidió al técnico evaluar el desempeño de los jugadores y que compartan tiempo entrenándose con el resto de sus compañeros. El ex DT campeón con Newell’s y México se refirió a ellos y mencionó: “Se encuentran en condiciones físicas para jugar pero la falta de entrenamiento no le permitió insertarlos en el funcionamiento del equipo”.

Leo Messi en la Leagues Cup

Desde su llegada a Inter Miami, Leo Messi disputó siete encuentros, todos correspondientes a la Leagues Cup que finalmente ganó. Debutó frente a Cruz Azul en el partido que ingresó a los 54 minutos y en el que cerró el marcador 2-1 con un gol de tiro libre cuando finalizaba el encuentro. Frente a Atlanta United jugó su primer cotejo de titular y sumó dos goles en el triunfo 4-0. Le siguió el encuentro ante Orlando en el clásico de Florida que Inter ganó 3-1 y Lionel jugó desde el arranque; anotó dos goles. A partir de ese partido no abandonó la titularidad y fue determinante con goles en los cuatro siguientes encuentros: frente a Dallas (9-7 por penales), Charlotte (4-0), Philadelphia (4-1) y Nashville (10-9 por penales). En total jugó 594 minutos, convirtió 10 goles y además del goleador del torneo fue elegido como MVP (el jugador más valioso).

Leo Messi en su debut en el Inter de Miami frente a Cruz Azul STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami se enfrentará con Cincinnati por la semifinal de la US Open Cup este miércoles 23 de agosto, en busca del pase a la final del certamen estadounidense, en el primer encuentro que Messi y sus compañeros jueguen luego de obtener el título en la Leagues Cup frente a Nashville FC.

El sábado pasado, Inter Miami vivió el momento más importante de su corta historia. Luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y de definir por tiros desde el punto penal (10-9), se quedó con el título en un encuentro en el que Lionel Messi volvió a tener un rol protagónico con el gol de apertura y una actuación destacada.

En caso de ganar el encuentro del próximo miércoles el conjunto de Miami enfrentará, el 27 de septiembre, al ganador de la otra semi final que disputarán Real Salt Lake y Houston Dynamo.

El otro desafío que enfrentará Messi es sacar a Las Garzas de la última colocación de la Conferencia Este de la MLS donde acumula solo 18 puntos en 22 encuentros (con cinco victorias, tres empates y catorce derrotas).

El recorrido de Inter Miami en la US Open Cup 2023

Tercera ronda (miércoles 26 de abril):

Miami FC 2 (3) - Inter Miami 2 (5)

Eliminatoria de 32 (martes 9 de mayo):

Inter Miami 1 - Charleston 0

Octavos de final (martes 9 de mayo):

Inter Miami 2 - Nashville 1

Cuartos de final (miércoles 7 de junio):

Birmingham Legion FC 0 - Inter Miami 1

Semifinal (miércoles 23 de agosto):

Cincinnati - Inter Miami

