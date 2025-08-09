LA NACION

Temperley - San Telmo, Primera Nacional: el partido de la jornada 26

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Temperley y San Telmo se miden este domingo a las 15:30 en el estadio Alfredo Beranger, en un partido de la fecha 26 de la Primera Nacional.

En el torneo, Temperley viene de empatar ante Agropecuario por 0-0 mientras que San Telmo viene de empatar ante Defensores Unidos por 2-2.

Temperley suma 42 puntos en la tabla de posiciones, mientras que San Telmo tiene 31 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

