Teo Gutiérrez se despidió de la gente de Junior, hizo un gol y el árbitro le regaló un silbato dorado

“Quiero que me recuerden como a ese loco que hacía respetar esta camisa ante cualquier rival”. A los 41 años, Teófilo Gutiérrez, el delantero colombiano que nunca pasó inadvertido (mucho menos en River y en Racing; también en Lanús y Rosario Central, aunque con mucho menos impacto), se emocionó y disfrutó de su último partido oficial jugando de local en Junior de Barranquilla, el club en el que debutó en la primera división (en 2007) y al que regresó brevemente en 2012, luego en 2017 y, ya para una tercera y última etapa, la temporada pasada, como veterano, para escribir sus últimos capítulos.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue el escenario de una última y rimbombante actuación de Teo. Junior, decimocuarto en un campeonato colombiano que lidera Atlético Nacional de Medellín, recibió a Cúcuta y lo derrotó 2-0. Gutiérrez, atacante picante, de fuerte personalidad y exquisita técnica, fue suplente, ingresó en el inicio del segundo tiempo (con el conjunto local ganando 1-0) y, a los cinco minutos, anotó el segundo tanto, tras un contraataque y una definición cruzada de derecha. Su celebración fue emotiva: se quitó la camiseta y la apoyó sobre el césped, se dio unas palmadas en la panza, recibió los abrazos de sus compañeros y levantó los brazos en dirección a los hinchas rojiblancos, que lo ovacionaron.

“Fue una noche mágica, soñada con un gol, se lo dedico a Dios y a mi abuela, que fue la más importante para que yo volviera a Junior en 2017. Lo demás es historia, gracias a todos los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior”, expresó el delantero que dejó un gratísimo recuerdo en River, ganando cinco títulos en los tiempos de Marcelo Gallardo como técnico, uno de ellos la Copa Libertadores de 2015.

Teo Gutiérrez, jugando para River ante San José, en la Copa Libertadores ganada en 2015 Gabriel Rossi - LatinContent WO

Su experiencia en Racing fue distinta: por un lado tuvo momentos en los que se destacó por su jerarquía y goles, pero quedó marcado a fuego por un famoso acto de indisciplina. Fue en 2012, en el vestuario visitante del estadio de Independiente. Tras ser expulsado en el clásico de Avellaneda (la Academia terminó perdiendo 4-1), el arquero Sebastián Saja entró furioso en el vestuario a recriminarle su actitud. El cruce verbal subió de tono y derivó en una violenta pelea a golpes de puño. Acorralado, Teo extrajo un arma de su bolso de mano y amenazó a sus compañeros. Todavía hoy no se sabe, realmente, si era un arma de juguete, de aire comprimido o de fuego real.

Algunos años después, el futbolista Brian Sarmiento, que era parte de ese Racing, contó lo que se vivió en el vestuario. “Teo estaba vestido con la mochila, preparado para irse, como diciendo: ‘Ya está, ¿dónde es el tercer tiempo?’“, dijo. Saja fue el que dio el primer paso para agredir a Gutiérrez. “El Chino se sacó los guantes y le dijo: ‘Se te acabó la joda, te voy a matar’. Tres veces lo invitó a pelear y no se quiso parar. Ahí fue donde le metió un cachetazo y saltamos a separar”, rememoró Sarmiento. Y continuó: “Teo de la nada mete una patada voladora que le pega medio de refilón a Saja y cae al piso. En ese momento le dimos un par de patadas por cagón y es ahí cuando se para, saca el chumbo (por el arma) y dice: ‘Vengan ahora, maricas’”.

Teófilo Gutiérrez vistiendo la camiseta de Racing Archivo

Después de aquel hecho bochornoso, que además terminó con la salida del DT Coco Basile, Teo se fue inmediatamente de Racing, firmó en Lanús para jugar la Copa Libertadores, pero actuó muy poco en el club granate, se fue a Colombia y, sin ganas de regresar al conurbano bonaerense, rescindió el contrato.

Pero aquello es parte del pasado: Junior le dio un agradable final de carrera. “Nunca pensé jugar hasta los 41 años, pero siempre tuve las ganas y la voluntad de hacer las cosas bien, de demostrar que esta camisa te enseña a ganar. El Real Madrid no ganó títulos en este año; Junior ganó dos”, sonrió el delantero que sumó 233 goles a nivel clubes y otros quince en la selección cafetera. Y añadió: “Este semestre no ha sido fácil, nos quedamos con el legado de dejar todo por este club”.

El último gol de Teo

¡GOL EN SU DESPEDIDA! Teófilo Gutiérrez marca el 2-0 de @JuniorClubSA y se despide por todo lo alto de la ciudad de Barranquilla. #LALIGAxWIN 🦈⚽🔥🤩 pic.twitter.com/I3vzplRDy6 — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

El final del partido frente a Cúcuta fue especial: el árbitro, Wilmar Roldán, muy popular en la Argentina por sus actuaciones en partidos de copas internacionales, se acercó a Teo, que estaba por sacar un córner, pitó el final y le obsequió la pelota y su silbato dorado.

El árbitro le regaló el silbato

¡WILMAR ROLDÁN LE REGALÓ SU SILBATO A TEÓFILO GUTIÉRREZ! El 'Perfume' se despidió de su afición marcando gol. #LALIGAxWIN 🦈⚽🤩🥹 pic.twitter.com/nv7A78dV0i — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

Todavía le resta una última función a Gutiérrez, aunque no oficial. Será el 19 de diciembre, en el estadio barranquillero Metropolitano Roberto Meléndez, en un partido de despedida, bautizado The Last Dance. “No es fácil decir adiós”, se emocionó Teo, un futbolista que, sin dudas, dejó una huella.