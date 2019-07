Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

A menos de una semana del partido de ida frente a Athletico Paranaense, por los octavos de final de la Copa, Carlos Tevez realizó una extensa entrevista con el sitio oficial de la Libertadores, en la que elogió a Juan Román Riquelme, analizó, entre otras cosas, por qué cambió tanto el ADN del futbolista joven, confesó por qué ya no ve fútbol en televisión, comparó la Libertadores con la Champions League, y explicó cuál es la fórmula para ganar la Copa.

"Tuve desde muy chiquito a Román siempre adelante mío, viéndolo a él creo que aprendí muchísimo a tener la visión que tengo ahora a los 35 años", elogió el Nº 10 de Boca.

Acerca de las nuevas camadas de jugadores, Tevez evaluó: "Hoy es muy difícil porque están los padres en el medio. Esa locura que tienen los padres de querer que los chicos lleguen a Primera y sean los salvadores de la familia, esa locura que hay hoy arrastra a los chicos a tener otra mentalidad. Cuando me piden un consejo yo les digo que disfruten del fútbol, porque eso es lo más lindo que hay".

Además, el Apache comparó la Copa Libertadores con la Champions League: "No tiene comparación. Esto es una locura y lo otro es más tranquilo. Sí que es la gloria eterna, en las dos Copas, acá se vive con un poco más de locura. Pero está en el ADN de Sudamérica que se viva el fútbol así".

Para ganar la Libertadores hay que tener un poco de suerte y ser un equipo con todas las letras: que defienda bien y meta muchos goles. Y que sea muy agresivo, para no decir con huevos. Carlos Tevez

Según el ídolo de Boca, la fórmula para ganar la Libertadores se basa en "tener un poco de suerte y ser un equipo con todas las letras: que defienda bien y meta muchos goles. Y que sea muy agresivo, para no decir con huevos."

Tevez sorprendió al confesar que no mira fútbol porque dejó de gustarle. Que lo aburrió el deporte que practica desde que nació. Incluso, descartó la idea de ser entrenador cuando cuelgue los botines. Aunque destacó: "Sirve disfrutar el fútbol. Después vos podés ver y tener una visión de fútbol y darte una idea, pero es difícil ver fútbol y querer transmitir lo mismo si sos entrenador o si sos alguien importante en el grupo. El día a día te hace tener una experiencia, tratar de decir: en esto me equivoqué, en esto no."

Por último, elogió a Carlos Bianchi como uno de los mejores entrenadores que tuvo, junto con Marcelo Bielsa, Alex Ferguson y Antonio Conte, entre muchos otros. "Bianchi tenía una visión y una experiencia única. Él sabía cada momento que pasaba el jugador y sabía los momentos en que había que ponerlo. En eso, Carlos era un experto", valoró.