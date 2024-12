Thiago Almada: el campeón del mundo que quería jugar en la Bombonera, llegó hace cinco meses a Botafogo y levantó la Copa Libertadores en el Monumental

Sin ser parte de la página original de los 26 convocados para viajar a Qatar, Thiago Almada ingresó en la nómina definitiva por una traicionera lesión de Joaquín Correa. No lo esperaba nadie. Menos él. El crack de Fuerte Apache, que jugaba en Atlanta United por esos días, estaba recostado en la camilla de su odontólogo cuando recibió la llamada que le cambió la vida.

“Estaba en el dentista, no sé qué me estaban arreglando y me dice Mati Manna ‘¿Estás para hablar? ¿Estás en el Fuerte?’. Y ahí me dice: ‘¿Querés venir?’. ¡Sí, voy corriendo!. Y ahí le corté y llamé a mi familia”, contó tiempo atrás el volante ofensivo, una simpática anécdota en comunicación vía celular con uno de los ayudantes de Lionel Scaloni.

“Después de eso hicimos un asado en el barrio con amigos para festejar y nos fuimos en caravana. Estaba con Ángel (Correa) y nos siguieron todos. Hicimos un lindo quilombo en el aeropuerto”, recordó.

Facundo Tello gesticula durante la final de la Copa Libertadores que Botafogo (con Thiago Almada de fondo) le ganó a Atlético Mineiro en la cancha de River LUIS ROBAYO - AFP

Tiempo después, alcanzó la gloria eterna casi como un espectador de lujo. Señalado como el sucesor natural de Lionel Messi, solo jugó los diez últimos minutos del partido en el que la Argentina derrotó a Polonia por 2 a 0 en la etapa de grupos. Es uno de los héroes de Qatar, pero su tiempo en la selección ofrece algunas licencias. Mientras tanto, su vida es un torbellino.

Emocionado, ahora mismo, levanta la Copa Libertadores (7 partidos y 2 goles), la primera de la historia de Botafogo. Juega de a ratos durante el incómodo partido (siempre con un jugador menos) y baila luego de la función. La copa, en sus manos. El carnaval carioca, a sus espaldas.

De Ciudadela a Vélez (hizo su presentación en abril de 2018, bajo el ojo clínico de Gabriel Heinze), de Liniers a la MLS, selecciones juveniles mediante (fue figura del equipo que quedó en el segundo lugar en el Sudamericano Sub 23 disputado en Venezuela), su vida es una novela de barro y potrero. Risas y gambetas para escapar a los demonios. Y hasta una denuncia de abuso sexual que nadie olvida.

Un enganche de Thiago Almada, durante la final ALEJANDRO PAGNI - AFP

Se siente un rey con la copa en el césped del Monumental. Y, la verdad, parece mentira.

Es que el pequeño gigante de 1,71m y 63 kilos conoció las playas de Copacabana apenas hace cinco meses. El estadounidense John Textor, propietario del grupo Eagle Football, del Olympique de Lyon y de Botafogo, resolvió tiempo atrás que el hábil volante –a veces, escurridizo extremo–, juegue en el equipo brasileño seis meses y luego siga su carrera en Francia.

Eagle Football, el nombre de una sociedad anónima, pagó unos 25 millones de dólares por el pase de Almada. Aunque sea solo una breve estadía –se estima que debe incorporarse a Lyon en enero–, se trata de la contratación más cara para el fútbol brasileño, luego del fichaje de Luiz Henrique, a quien el propio Botafogo repatrió desde el Betis español a cambio de unos 20 millones de dólares. Números que parecen imposibles en nuestro medio.

Lo mejor de la final

“Fue uno de los partidos más importantes de mi vida. Con un jugador menos hicimos un partido inteligente. Es una muestra de carácter para el equipo y creo que nos merecemos este título”, sostiene Almada, a quien le pregunta.

Una luz. Se adaptó a la dinámica del Fogao y se ganó la titularidad. Metros más atrás, se destaca otro argentino, Alexander Barboza, de erráticos pasos por River e Independiente. La conexión argentina en un trofeo que ya no nos pertenece.

“Fuimos los mejores de la copa. Ningún rival nos superó”, advierte el joven, amonestado y reemplazado por Júnior Santos, el autor del definitivo 3 a 1. Almada fue un perro de presa: no le quedó otra.

“Primero, a festejar con la familia y todos los que vinieron a alentarnos. Pero después vamos por el Brasileirao, donde tenemos muchas chances y nos quedan solamente dos fechas”, cuenta el campeón mundial. Y algo de razón tiene: el pequeño gigante de Río de Janeiro encabeza las posiciones del torneo local con 73 puntos, tres más que Palmeiras, con dos fechas por jugarse. De hecho, este martes le ganó 3 a 1, por la 36° fecha.

De pequeño, vendía frutas y verduras en Fuerte Apache para conseguir unos billetes, un modo de disfrazar una durísima realidad. En aquellos días, quería imitar a los más grandes y decir “guacho”, pero le salía “Guayo”: así surgió su apodo. “En el barrio hay muchos que eligieron el mal camino. Yo pude elegir”, contó alguna vez.

Días antes de aterrizar en Río de Janeiro, lo llamó Juan Román Riquelme. La conexión xeneize es parte de su corazón. “Siempre hablo con Román, me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una linda relación. Justo ayer hablamos. Pero todavía no hay nada formal”, contaba.

Boca jugaba la Copa Sudamericana, al mando de Diego Martínez. Y Román buscaba seducirlo. “Sí, hablé un poco de todo, fue una linda conversación. Yo estoy bien acá y el club me trató muy bien desde que llegué. Veremos qué pasa en estos meses”, advertía, aún en Atlanta. Boca no podía pagar ¡20 millones de dólares!.

El dinero fue una traba sideral. Almada soñaba con salir por el túnel de la Bombonera. “Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca”, insistía. Las vueltas del fútbol lo llevaron a la cúspide del fútbol sudamericano. Y justo en el Monumental...

Ariel Ruya Por