La conexión entre Wolverhampton, de la Premier League inglesa, y el fútbol portugués volvió a acaparar los títulos del mercado de transferencias. El equipo de camiseta naranja se valió de sus contactos con el empresario Jorge Mendes y pagó 40.000.000 de euros, récord histórico del club, por Fábio Silva, un centrodelantero de apenas 18 años de Porto al que comparan con Cristiano Ronaldo y que creció admirando al colombiano Radamel Falcao García.

Silva entró al libro Guinness de Porto: es su goleador más joven y el talento más precoz en debutar en la primera división. El entrenador del equipo luso, Sérgio Conceição, lo convocó para laplantilla principalluego de ver sus números en el sub 19 del club: 20 goles en 26 partidos. En agosto de 2019, y con apenas 17 años y 22 días, Silva se transformó en el jugador más joven de la historia de la máxima categoría portuguesa. En las selecciones de su país lleva 17 conquistas en 37 encuentros. Y tenía una cláusula de rescisión de más de 100.000.000 de euros, lo que ilustra su proyección.

"Es el mejor centrodelantero del mundo de su edad", elogió Jeff Shi, CEO del club que cuenta con capitales chinos (pertenece a la empresa Fosun, que a su vez tiene relación con Gestifute, la compañía creada por el agente e intermediario portugués Jorge Mendes). "Es el refuerzo perfecto en un momento perfecto", agregó el ejecutivo. Silva firmó uncontrato por las próximas cinco temporadas y se unirá el lunes a sus compañeros, que se preparan para el debut en la Premier League, previsto para el lunes 14 de septiembre frente a Sheffield United.

"Admiraba al Falcao de sus tiempos de Porto y Atlético de Madrid. Era mi favorito, pero hablo sólo de los que vi jugar; toda la gente mehabla de Ronaldo Nazário. Pero Falcao es muy fuerte de cabeza y ése es un aspecto en el que tengo que mejorar", dijo Silva el año pasado sobre su referente colombiano. Y agregó, en declaraciones al portal Futbol Emotion: "Me gustaban sus movimientos, cómo se anticipaba y se desplazaba en el área. Sabía adónde iba a caer la pelota".

Manuel Fernandes, ídolo de Sporting, de Lisboa, y ojeador de talentos de ese club, dijo en una entrevista hace dos años que Silva le hacía recordar a Cristiano Ronaldo: "Cuando Cristiano tenía 17 años jugaba como centrodelantero en los equipos juveniles de Sporting. Lo veía hacer cosas que hoy le veo hacer a un chico de FC Porto", dijo. Y añadió: "Fábio Silva. Será un tremendo jugador. Dentro de poco tiempo será un delantero extraordinario", vaticinó Fernandes.

Silva, una vez promovido al equipo principal de Porto, agradeció la comparación. "Me llena de orgullo. Ser comparado con el jugador al que más admiro en el mundo del fútbol me da más motivación para seguir trabajando y mejorando", comentó el juvenil atacante a SportBible. "Para mí, Ronaldoes el mejor de toda la historia, por lo que el hecho de que me comparen con esa leyenda es un sentimiento fabuloso", agregó Silva. El adolescente tendrá un desafío grande: competir por un puesto en el equipo titular con el mexicano Raúl Jiménez, que tuvo una temporada de ensueño y se llevó los laureles individuales. Tanto que Juventus todavía piensa en él para reemplazar a Gonzalo Higuaín.