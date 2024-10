Tobías Ramírez Cardozo y la historia detrás de su emotivo cambio de apellido

Escuchar

Tobías Palacio, defensor de Argentinos Juniors, estrenó anoche en el 0 a 0 ante Atlético Tucumán una camiseta muy especial. Por primera vez, justo arriba del dorsal número 2 apareció su nuevo apellido, Ramírez Cardozo, en honor a su padrastro, Sebastián, quien lo crio desde que era pequeño. El joven de 18 años, que también suele ser convocado con frecuencia a la selección juvenil de Argentina, explicó en una entrevista con el canal oficial del club de la Paternal la razón detrás de esta significativa elección: “Era algo que estaba esperando y tramitando desde hacía cuatro años, antes de la pandemia. Es un gesto que quería tener con mi padrastro, quien me crio desde que nací, prácticamente. Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó y me educó junto a mi madre. Lo considero mi padre real”, relató el juvenil.

TOBIAS, DE PALACIO A RAMÍREZ: un cambio de apellido, con una emotiva historia desde La Paternal.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/uHQYiQl3RL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2024

En la misma entrevista, recordó el momento en que le comentó la decisión a su madre: “Un día le dije a mi mamá que me quería poner el apellido de mi papá (por su padrastro) y ella se sorprendió porque, siendo niño, uno no siempre tiene una noción clara de estas cosas. Sin embargo, yo siempre estuve convencido de que él era mi padre y yo su hijo. Siempre me gustó la idea de llevar su apellido”, confesó.

Ramírez Cardozo destacó el papel crucial de su padrastro en su vida, reconociendo que fue una figura presente en todos los momentos importantes de su desarrollo: “Todo lo que viví fue al lado de él y de mi madre. Estoy sumamente agradecido porque si soy lo que soy, es gracias a ambos”.

Tobías Palacio, una de las mayores promesas del fútbol argentino, es ahora Tobías Ramírez Cardozo. Las razones las explica él mismo. ⚽️❤️👇



📹 @AAAJoficialpic.twitter.com/LI7sEI3Jwg — VarskySports (@VarskySports) September 26, 2024

El joven defensor también dejó un mensaje para quienes se encuentren en una situación similar: “Les diría que hagan lo que sientan. Si sienten amor por una madre o un padre que biológicamente no lo es, deben seguir ese sentimiento”, aconsejó.

Uno de los momentos más emotivos, según relató, fue cuando vio su nuevo apellido registrado en la página oficial del club: “Cuando en el club actualizaron mis datos y me pusieron Ramírez, se lo mostré a mi papá y se emocionó hasta las lágrimas. Fue una alegría inmensa”, concluyó el jugador.

El caso de Ramírez Cardozo recuerda, entre tantos otros similares, los que a comienzos de siglo tuvieron como protagonistas a Walter Samuel (originalmente de apellido Luján) y Bruno Marioni (Giménez), quienes también realizaron los trámites correspondientes para modificarse el apellido y lucir el que sentían en su corazón.

La imagen de la página de Argentinos que emocionó al padrastro de Ramírez Cardozo

Un defensor con proyección

Ramírez Cardozo llegó a Argentinos Juniors en 2015, con solo nueve años. Su debut en Primera División se produjo el 28 de enero de 2024, en un empate 1-1 frente a River en el Estadio Monumental. A sus 17 años, disputó ya 20 partidos con el primer equipo y se consolidó como titular bajo las órdenes de Cristian Zermatten.

El defensor central, surgido en el reconocido semillero del mundo, fue parte de la generación 2006 y se destacó por sus actuaciones tanto en el club como en la Selección Argentina Sub-17. Durante su trayectoria juvenil, Ramírez Cardozo fue parte de la Séptima División, donde jugó la mayor parte de los partidos del torneo local, así como del Torneo Montaigu con la selección, en el que Argentina fue subcampeona.

Tobías Ramírez Cardozo, de Argentinos Juniors @aaajoficial

Tras su gran año en 2023, fue convocado a la pretemporada de la reserva de Argentinos y, aunque no debutó ese año, terminó firmando su primer contrato profesional tras su participación en el Mundial Sub-17 en Indonesia, donde Argentina llegó a la semifinal y Ramírez Cardozo fue galardonado como uno de los mejores defensores del certamen.

En resumen, Tobías Ramírez Cardozo no solo mostró solidez en su carrera futbolística, sino también una madurez notable en su vida personal, con una historia que refleja valores de gratitud y reconocimiento hacia su familia.

LA NACION

Temas Argentinos Juniors