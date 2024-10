Toni Kroos, hoy: el modelaje, la decisión de vivir en España y su negativa a un partido homenaje

Escuchar

Tres meses después de su retiro, Toni Kroos aseguró disfrutar de esta nueva etapa lejos del fútbol y destacó: “Tengo proyectos interesantes y llevo una vida muy buena”.

En dos extensas entrevistas con el diario español Marca y con el portal alemán Ran.de, el exjugador del Real Madrid de 34 años contó que divide su tiempo entre su academia de fútbol, la organización de torneos, un inesperado rol como modelo de una marca de ropa y su trabajo en la Fundación que fundó hace una década. A pesar de su alegría con este presente bien activo, Toni bromeó: “Creo que trabajo más que antes”.

Seguramente, la frase más llamativa sea la que se refiere a su decisión de no organizar un partido homenaje. “Tuve mi partido de despedida aquí en Madrid, que no dejaba de ser un partido oficial, así que no fue un partido organizado para mí. Pero de alguna manera lo sentí como tal, al menos por lo que los hinchas hicieron de él”, le dijo Kroos al portal de noticias deportivas ran.de. Y allí agregó: “Pero organizar ahora otro partido de despedida para mí... no soy el tipo de persona que quiere que todo el mundo venga solo por mí o que yo vuelva a ser el centro de atención”, añadió.

Un hecho que confirma su poca cercanía a los flashes se dio hace unos días, cuando la selección germana organizó una ceremonia de despedida para los jugadores que se retiraron tras el campeonato antes del partido de la Liga de las Naciones contra Países Bajos en Múnich, a la que Kroos no asistió, debido a una cita con su academia infantil. Sí lo hicieron el excapitán, Ilkay Gündogan, y los -como él- campeones del mundo en 2014 Manuel Neuer y Thomas Müller.

Kroos saluda al público germano, en su último partido oficial como futbolista THOMAS KIENZLE - AFP

Kroos puso fin a su carrera futbolística con la Eurocopa 2024 organizada por Alemania. Su último encuentro oficial fue 5 de julio, en la derrota ante España por 2 a 1, por los cuartos de final del torneo continental. Poco antes se consagró campeón de la Liga de España y de la Champions League con Real Madrid, cerrando en ese club un ciclo brillante.

Precisamente sobre el club blanco, en otro pasaje rememoró el primer contacto en 2014. “Me acuerdo que me llamó Carlo (Ancelotti) cuando yo estaba en el Mundial de Brasil y me dijo: ‘Te quiero aquí en el Madrid’. Y yo le dije: ‘Yo también, pero acabas de ganar la Champions. ¿Estás seguro?’. Y él me dijo que me quería aquí, que iba a mejorar el equipo... y eso me dio una gran confianza antes de llegar”, le contó a Marca. Y amplió: “Y empecé diferente, con un título en mi primer partido. Y no hubo un momento en diez años en el que pensara en mancharme. Y esto no se puede planear nunca, porque podés querer estar aquí toda la vida, y darse que en algún momento no te quieran o no te renueven, pero eso tampoco se dio. Lo mejor es que la relación nunca cambió y ni en los momentos malos el club dudó de mí”.

Carlo Ancelotti dialoga con Tony Kroos en una imagen de 2021, durante un oartido de Champions League OSCAR DEL POZO - AFP

Casualmente, el DT italiano que lo llevó al Madrid en 2014 fue el que debió escuchar una década después que Toni se retiraba: “La verdad es que me costó mucho decírselo a Carlo, porque él esperaba que yo siguiera y porque teníamos y tenemos una relación muy buena. Él fue mi primer entrenador aquí y no fue fácil decírselo, pero todo en la vida tiene un final”.

Sobre el momento elegido, compartió: “No era fácil. Sabía que no se iba a enfadar, pero que se pondría un poco triste. Tampoco fue un momento fácil para mí, porque se acababa algo que fue muy especial. Intenté elegir un momento bueno, un momento fácil... Y tuve la suerte de que ganamos LaLiga con margen y dije ‘¡ahora!’. Porque había el tiempo perfecto entre LaLiga y la final de la Champions”.

También sorprendió la contundencia de Kroos al afirmar que es muy feliz viviendo en España y que no volverá a Alemania: “Teníamos claro desde hace muchos años que queríamos vivir en Madrid, porque los niños, entre otras cosas, solo saben vivir aquí. Mi hijo pequeño es de aquí y ellos tienen sus amigos, sus actividades, su colegio... ¡Y además hay mucho sol! Marcharnos ahora sí que sería un gran cambio para la familia. Estamos felices aquí”.

En su nueva faceta, el exfutbolista también incursionó en el mundo de la moda como imagen de la marca Marc O’Polo. Con una sonrisa, comenta que no fue él quien decidió que su imagen apareciera en un edificio en el centro de Madrid: “Yo no soy de hacer cosas a lo loco, elijo marcas serias que me gustan”. Sin embargo, admite que no fue personalmente a ver los carteles: “Me mandaron muchas fotos. No me da vergüenza, pero tampoco fui a verlo”.

Y en el ámbito familiar, Kroos explica que su retiro fue bien recibido, aunque a su hijo mayor le costó un poco más adaptarse a la nueva rutina. “Él estaba acostumbrado a verme en el estadio, pero ahora disfruta de que esté más en casa. Mi hija, en cambio, está encantada y no extraña nada de mi vida anterior”.

Sobre si su retiro en la cúspide lo convierte en una leyenda aún mayor del club, Kroos respondió con humildad: “No lo sé, no es una pregunta para mí”. Sin embargo, cree que los hinchas valoraron, ya que prometió retirarse en el Real Madrid y cumplió: “Hay muchos que dicen que se van a retirar aquí y no lo hacen, pero yo cumplí”.

Kroos también comparte un afecto especial por Fede Valverde, a quien considera no solo un excelente jugador, sino una persona extraordinaria. “Yo creo en él, por eso le di el número 8. Estoy convencido de que tiene el potencial para asumir responsabilidades en el campo como yo lo hacía”.

Finalmente, Toni reconoció que vivió muchos momentos memorables en el Real Madrid, pero que su despedida, ante un Bernabéu lleno, ocupa un lugar especial en su corazón: “El día del Betis, con LaLiga ganada, fue muy especial, porque sentí que ese día las 85.000 personas fueron al Bernabéu para verme a mí, para despedirse. Fue un momento muy bonito, sencillo, pero de corazón. No volví a ver videos de ese momento, pero sí vi imágenes sueltas y fue impresionante. Lo repito: gané mucho, pero ese momento lo llevaré siempre en el corazón”.

