Tottenham Hotspur venció por 1-0 a Villarreal como local en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

Tottenham Hotspur venció por 1-0 a Villarreal como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. El gol fue marcado por None, a los 4 minutos.

En la próxima fecha, Tottenham Hotspur se medirá con Bodø/Glimt, mientras que Villarreal tendrá como rival a Juventus.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

