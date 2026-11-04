Tras la muerte de un jugador, un argentino defendió al arquero implicado: “Jamás tendría intención de hacerle daño a ‌nadie"

Mientras la Justicia española intenta determinar el grado de responsabilidad que recae sobre el arquero de FC Andorra, Jesús Owono, luego de que el delantero de Tenerife Jesús de Miguel falleciera tras chocar contra él en una disputa por una pelota, el argentino Lautaro Spatz lo defendió al afirmar que “jamás tendría intención de hacerle daño a ‌nadie”.

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que ⁠está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a ‌nadie”, escribió el futbolista, que es compañero del arquero implicado, en sus redes sociales.

Tras la muerte de un jugador, un argentino, el central Lautaro Spatz, defendió al arquero implicado: “Jamás tendría intención de hacerle daño a nadie".

Y añadió: “En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas”, continuó Spatz, quien además expresó sus condolencias a la familia de De Miguel.

Luego de que este martes a primera hora se conociera la noticia de la muerte del delantero tras permanecer 24 horas internado en grave estado, Owono tuvo que ⁠desactivar su cuenta de Instagram dado que comenzó a recibir decenas de insultos.

Incluso hubo ​algunos usuarios que lo tildaron de “asesino”. A raíz de esta situación, el club Andorra indicó que estaba ofreciendo apoyo psicológico al arquero.

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol también expresó, en un comunicado, ‌su apoyo a Owono, de 25 años. “Sabemos que, como protagonista involuntario de ⁠este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con ‌una profunda aflicción y desconsuelo”, dijo la federación. “Le brindamos ⁠todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de ⁠la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca”, agregó.

Jesús Owono cerró su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @1owono)

La causa

Jesús de Miguel, el arquero fallecido

La Policía Nacional española abrió una investigación de oficio por un posible homicidio sobre la muerte de De Miguel. El delantero de Tenerife, de 30 años, murió tras sufrir un paro cardíaco a causa del choque en el campo, informó el club el martes.

Un jugador falleció tras recibir un rodillazo; tragedia en el fútbol español

De Miguel se aprestaba a disputar una pelota cerca del mediocampo, durante un encuentro el lunes contra Andorra, cuando el guardavallas Owono lo golpeó en el pecho tras salir corriendo desde la dirección opuesta en un aparente intento de despeje. El arquero recibió una tarjeta roja directa por el incidente, que ocurrió durante el tiempo añadido.

Owono, el arquero del Andorra que chocó accidentalmente con Jesús de Miguel antes de su muerte

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, declaró a la agencia de noticias española EFE que era poco probable que hubiera un proceso penal, al señalar que el choque se produjo durante el partido.