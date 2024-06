Tras la salida de Julio César Falcioni de Banfield: Carlos Tevez y Martín Palermo, dos candidatos que podrían reemplazarlo

Escuchar

Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Banfield. La noticia sorprendió incluso en el Sur, más allá de que el club informó que la desvinculación era de común acuerdo. El DT más exitoso en la historia del Taladro anticipó el portazo y ahora suenan dos excampeones como jugadores con Boca para reemplazarlo.

Falcioni no se expresó todavía ante la situación. Pero sorprendió la situación porque, si bien la campaña no era buena, en el balance de sus números y teniendo en cuenta el plantel con el que contaba, la producción de puntos no fue mala. A saber: El último paso dirigió 50 partidos, consiguiendo 18 victorias 15 empates y 17 derrotas: sumó 69 puntos y el equipo anotó 52 goles a favor y recibió 44 en contra, lo que hace una eficacia en unidades del 46%. Nada mal para un equipo que en los últimos tiempos le costó reforzarse con futbolistas de jerarquía y que armó un mix entre futbolistas de experiencia y el aporte de los juveniles.

Incluso en el último partido ante Independiente, que pierde por 2-1, la historia hubiera sido diferente si Rodrigo Rey no le hubiera atajado un penal a Milton Giménez, cuando el partido estaba 1-1, sobre el final del primer tiempo. Esa situación generó un quiebre emocional en el desarrollo que terminó ganando el conjunto de Avellaneda, pero incluso en ese encuentro el Taladro compitió.

Julio Falcioni deja de ser el entrenador de Banfield pic.twitter.com/hu9y9neCgY — Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 15, 2024

El comunicado del club dijo: “Julio César Falcioni dejará de ser el entrenador del plantel profesional, al que condujo en su quinto ciclo desde mayo de 2023 hasta el último partido ante Independiente. Tras una reunión realizada en el día de ayer entre la dirigencia y el entrenador, se llegó de común acuerdo a esta decisión, que se toma al inicio del receso del torneo y a 34 días del reinicio de la competencia”, dijo en sus primeros párrafos.

Y agregó: “Agradecemos como siempre a Julio por su inalterable predisposición a colaborar con nuestra institución. Recién desde el momento, la Comisión Directiva se encuentra abocada a la búsqueda de opciones para la conducción del primer equipo con la idea de poder anunciar al nuevo cuerpo técnico en los próximos días”.

Carlos Tevez hablando con el uruguayo Neves, en su ciclo con Independiente Manuel Cortina

Sin embargo, otro indicio de que la salida de Falcioni no fue tan consensuada apareció con la situación de Roberto Battión. El manager del Taladro también se iría, disconforme con la situación del experimentado DT. Y tampoco seguiría Oscar Regenhardt como Coordinador del Fútbol Juvenil. De confirmarse esto, se produciría un cambio general en toda la estructura del fútbol de Banfield.

Ante este panorama, aparecen dos nombres en la carpeta de los dirigentes para reemplazar a Falcioni. Se trata de Carlos Tevez y Martín Palermo. El Apache viene de renunciar en Independiente (cabe recordar que en las últimas tres fechas de la Liga Profesional al Rojo lo dirigió interinamente Hugo Tocalli) y está sin club, mientras que el Titán, otro campeón con Boca y máximo goleador histórico del club de la Ribera, está actualmente en Olimpia de Paraguay. Palermo asumió hace poco en Olimpia, club que actualmente está tercero en la tabla de posiciones del torneo Apertura paraguayo.

Palermo relanzó su carrera en Platense, club al que llevó a la final de la Copa de la Liga 2023 que terminó conquistando Rosario Central.

Martín Palermo como DT de Platense, hoy se encuentra en Paraguay

Banfield marcha en el puesto 22 del torneo local con sólo cuatro puntos (con apenas una victoria, un empate y tres derrotas) y necesita un nuevo entrenador. Si bien el receso por la Copa América será largo, los dirigentes pretenden encontrar un reemplazante lo más rápido posible ya que habría que definir las altas y bajas y planificar la pretemporada. Como se sabe, tiempo es lo que nunca sobra en el fútbol argentino.

LA NACION