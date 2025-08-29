Tristán Suárez - All Boys, Primera Nacional: el partido de la jornada 29

Tristán Suárez y All Boys se miden este sábado a las 13:10 en el estadio 20 de Octubre, en un partido de la fecha 29 de la Primera Nacional.

En el torneo, Tristán Suárez viene de empatar ante Alvarado por 0-0 mientras que All Boys viene de empatar ante San Martín de Tucumán por 0-0.

Tristán Suárez suma 41 puntos en la tabla de posiciones, mientras que All Boys tiene 34 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.