Tristán Suárez venció por 1-0 a Quilmes como visitante en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Tristán Suárez venció por 1-0 a Quilmes como visitante, en un partido de la jornada 34 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Alexis Domínguez, a los 55 minutos.
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
