Tristán Suárez y Deportivo Madryn empataron 2-2 en la Primera Nacional

Tristán Suárez y Deportivo Madryn empataron 2-2 en el estadio 20 de Octubre este sábado 16 de agosto, en un partido de la jornada 27 de la Primera Nacional. Para Tristán Suárez los goles fueron marcados por Nicolás Fernández (a los 34 minutos) y Juan Da Rosa (a los 82 minutos). Para Deportivo Madryn los goles fueron marcados por Facundo Giacopuzzi (a los 61 minutos) y Germán Rivero (a los 68 minutos).

En la próxima fecha, Tristán Suárez se medirá con Alvarado, mientras que Deportivo Madryn tendrá como rival a Club Gimnasia y Tiro.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.