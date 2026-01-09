Udinese vs. Pisa, por la Liga de Italia 2025: día, hora y cómo seguir online

Udinese y Pisa se enfrentan este sábado desde las 11.00h en el estadio Bluenergy Stadium, por la fecha 20 de la Serie A 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Udinese viene de ganar ante Torino por 2-1 mientras que Pisa llega de perder ante Como por 3-0. Udinese suma 25 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Pisa tiene 12 puntos.

Todo lo que hay que saber

Udinese vs. Pisa

Hora: las 11.00h

Partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga de Italia 2025

El resultado en vivo

Así están Udinese y Pisa en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2025

La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.

En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

Al finalizar la temporada, los cuatro primeros equipos de la tabla acceden a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Coppa Italia 2025-26 y el mejor clasificado restante que no haya accedido a la Champions obtendrán los cupos para disputar la UEFA Europa League 2026-27. El siguiente equipo mejor ubicado, que tampoco haya clasificado a las dos competencias anteriores, ingresará a la UEFA Conference League 2026-27.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de plazas europeas puede sufrir modificaciones en determinadas circunstancias. Si un mismo equipo logra clasificarse a más de una competencia continental a través de distintas vías —por ejemplo, por ganar la liga y la copa—, o si obtiene una plaza adicional como consecuencia de haber conquistado un título europeo, se aplican ajustes en los cupos disponibles.

Uno de los casos más frecuentes es el de la Coppa Italia: si el campeón del torneo también termina la Serie A entre los cuatro primeros puestos, clasificando así a la Champions League, el cupo de Europa League obtenido en la Copa pasa automáticamente al quinto clasificado del campeonato. En consecuencia, el lugar en la Conference League será cedido al séptimo equipo en la tabla final.