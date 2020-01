La AFA que preside Claudio Tapia habilitó a Huracán, castigado por la Superliga, a incorporar jugadores. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Parecía que el conflicto AFA vs. Superliga había entrado en una tregua luego de la reunión de comité ejecutivo de esta última la semana pasada. Sin embargo, la crisis entre ambas entidades se reavivó con una decisión tomada en las oficinas de la calle Viamonte. El tribunal de Disciplina de la AFA, que preside Fernando Mitjans, habilitó a Huracán a incorporar jugadores en este mercado de pases. El club de Parque Patricios, sin embargo, había sido inhibido en noviembre por la Superliga por el atraso en el pago del pase de Juan Fernando Garro (Godoy Cruz).

El dato se conoció a través del último boletín de sanciones publicado por el tribunal de Disciplina de la AFA. "De acuerdo a los reglamentos de la AFA y de este tribunal de Disciplina Deportiva, el Club Atlético Huracán se encuentra habilitado en legal tiempo y forma para incorporar jugadores en el presente mercado de pases", decía el documento. Sin embargo, duró media hora online.

Al parecer, lo quitaron para corregirlo: figuraba que Ignacio Fernández (River) tenía 5 amarillas y no podía jugar el próximo partido para el equipo millonario. Sin embargo, el club de Núñez pidió que se revise el reporte del sistema Comet correspondiente al encuentro con Aldosivi, donde Nacho habría recibido una tarjeta amarilla. Allí, el árbitro del encuentro, Fernando Rapallini, no consignó la amonestación para el ex Gimnasia que, por lo tanto, está habilitado.

El fallo del tribunal de disciplina de la AFA podría permitirle al Globo registrar nuevos contratos en la AFA y sumar refuerzos, pero no podrá utilizarlos, ya que su permiso depende de la Superliga. Según pudo saber LA NACION, la sanción impuesta en noviembre por esta última entidad supera lo que pueda definir la AFA, debido a que el torneo de primera división es organizado por la Superliga. Además, el tribunal de Disciplina de la Superliga es el que interviene en caso de que los clubes incurran en infracciones a los reglamentos, como ocurrió con Huracán.

El Globo ya había apelado la decisión de la Superliga de inhibirlo y prohibirle cualquier actividad en el mercado de pases actual, pero sin resultados. El 5 de diciembre pasado, de hecho, la Superliga denegó el recurso de alzada presentado por el Globo y le recordó tres cuestiones: por un lado, la multa correspondiente al 10% del monto total de la deuda con Godoy Cruz. Por otro, la imposibilidad de incorporar jugadores por un mercado de pases y una potencial penalización con entre 1 y 3 puntos si la deuda no se solucionaba después de la ventana de transferencias de enero. Por último, Superliga le advirtió a Huracán que si alineaba a algún futbolista incorporado durante esta ventana de pases (en la que está inhibido) en un partido oficial, se expondría a la quita de un punto.