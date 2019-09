Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019 • 00:10

Tiene 32 años, se desvive por ganar otra vez la Champions League y, alguna vez, alcanzar la cúspide con el seleccionado. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia -¿el mejor, el segundo, el tercero?-, logró (casi, casi) todo lo que siempre quiso y, sin embargo, su apetito es voraz. Desprecia el pasado, relativiza los premios del presente: solo le importa cazar la gloria del futuro. Y en una versión más madura, menos explosiva, arropado por su mujer y sus hijos: el corazón está delante de todo, en sus frases, en sus gestos.

Ahora, luego de una temporada con algunos sinsabores, está otra vez sobre la mesa del fútbol mundial, con otro galardón entre sus manos. Suerte de motivación estelar rumbo a los nuevos desafíos, con Barcelona en Europa y con la selección, en un aparente escenario complejo camino a Qatar 2022.

Messi fue consagrado por sexta vez como el mejor jugador del planeta, pero es la primera ocasión en la que se queda con la distinción tras el cambio de nombre que lo llevó a denominarlo The Best. Otorgado por la FIFA, en Milán, Messi quedó por encima del defensor holandés Virgil van Dijk (el gran candidato) y el portugués Cristiano Ronaldo. Messi estuvo con su familia en Italia (solo se quedó en Barcelona su hijo Ciro, el más pequeño), en donde fue la estrella de la gala de los premios The Best.

Fuente: AFP

No todos creían en la victoria... hasta que causó asombro -más allá de su clase mundial-, ya que no logró la Champions League, su obsesión, y no cumplió las expectativas con el seleccionado, en su paso por la Copa América de Brasil, en donde alcanzó el tercer lugar. "Se lo dedico a mi familia", fue lo primero que expresó. El crack rosarino publicó algunas fotos junto con su mujer, Antonela Roccuzzo, y dos de los tres hijos, Thiago y Mateo. Un modo de arroparse con los más íntimos, indispensables en su magnífica carrera. Y más aún ahora, en los últimos años de una travesía sensacional.

"A pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, lo principal es lo colectivo. Muchísimas gracias a todos", dijo el capitán de Barcelona y la selección argentina tras recibir el inesperado premio. Y fue más allá: "Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor", apuntó. Claro: dos sillas más allá, estaba el Gordo Ronaldo, como de costumbre, sonriente y genial...

Leo toma el premio, pero no se queda en agasajos. Sabe que la nueva temporada es un sufrimiento para el equipo catalán. "Arrancamos mal, nos cuesta encontrar el juego, nos cuesta crear situaciones, nos generan muy fácil y, bueno, es el principio, pero tenemos que reaccionar ya. Tenemos que mejorar mucho porque somos conscientes de lo que nos pasa. Nos cuesta crear y, sin hacer nada, los rivales nos generan situaciones de peligro".

Todos votaron a Messi, con una excepción: los especialistas de los medios. En el voto fragmentado, Messi resultó el mejor para los capitanes, con 377 votos, por encima de Van Dijk (337) y Cristiano (330). Los entrenadores también consideraron al rosarino El Mejor (379), seguido de Cristiano (307) y Van Dijk (289). La prensa, sin embargo, piensa otra cosa: otorgó 462 puntos al holandés, 364 al ganador y solo 264 a Cristiano. El zaguero de Liverpool es el mejor defensor del mundo.

En el voto de los hinchas, fue goleada para Leo: 1.359.728 frente a los 962.919 de Ronaldo y los 704.235 del central del gigante inglés. En total, Messi alcanzó los 46 sufragios, seguido por los 38 del holandés y los 36 del portugués. Entre los DT, Lionel Scaloni, de la Argentina, se inclinó por Messi, al igual que el inglés Southgate, Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, entre otros. Gerardo Martino, DT de México, ignoró a Leo: optó por Van Dijk, De Jong y Hazard.

Hubo otras historias en Milán. Jürgen Klopp, DT de Liverpool que la temporada pasada conquistó la Champions (luego de superar a Barcelona en las semifinales) se quedó con el premio al mejor entrenador, al superar a Pep Guardiola y al argentino Mauricio Pochettino. "He tenido la suerte de entrenar a jugadores increíbles. Este es un premio individual, pero represento a mucha gente", dijo el alemán.

El premio al mejor arquero fue para el brasileño Alisson, de Liverpool y de la selección de Brasil que ganó la Copa América. "Tengo orígenes muy humildes pero he luchado para llegar hasta aquí", dijo.

El 11 ideal quedó conformado por Alisson; Matthijs De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk y Marcelo; Luca Modric, Frenkie De Jong y Eden Hazard; Kylian Mbappé, Messi y Ronaldo. Un clásico 4-3-3, un sistema que domina el fútbol actual.

El premio al juego limpio fue para Leeds United de Marcelo Bielsa. En una escena que recorrió el mundo -por lo llamativa- el Loco le ordenó a sus jugadores que se dejaran convertir un gol después que su equipo anotara ante Aston Villa, en una jugada que continuó pese a que un futbolista rival estaba en el suelo, lesionado.

El húngaro Daniel Zsori se quedó con el premio Puskas al Mejor Gol, una chilena en un partido de liga, en una terna en la que superó a Messi y a Juan Fernando Quintero, de River, en un tiro libre a Racing.

La gala se llevó a cabo en el tradicional teatro La Scala, de Milán. Messi fue el actor estelar.

Messi se inclinó por Pep Guardiola y... Gallardo

El sitio The Best reveló los votos de Messi en la categoría DT: Pep Guardiola, Mauricio Pochettino y, una sorpresa: Marcelo Gallardo. En cuanto a los futbolistas: Mané, Cristiano y De Jong (Barcelona).

Leo votó a Cristiano y... no hubo la misma devolución

El portugués, que no estuvo en la gala, ignoró a Messi: se inclinó por De Ligt (Juventus), De Jong y Mbappé.