Un futbolista francés trató de “arrogante” al Dibu Martínez y se refirió al escándalo de Enzo Fernández como “asqueroso y horrible”

Desde el Mundial Qatar 2022 en adelante parece no cesar la rivalidad entre la Argentina y Francia en el ámbito futbolístico. Incluso, tomó mayor relevancia durante los festejos de la Albiceleste tras la obtención de la Copa América 2024, en julio, cuando el jugador del seleccionado Enzo Fernández se metió en la polémica al cantar una canción que no cayó bien en los futbolistas del subcampeón del mundo, entre ellos, muchos de sus compañeros del Chelsea.

Esta vez el protagonista fue un jugador francés, quien repudió los comportamientos de Emiliano “Dibu” Martínez, uno de los más odiados por los europeos luego de la final del mundo, y se refirió al accionar de Enzo Fernández como “asqueroso " y una “falta de respeto”. Se trata de Giulian Biancone, del Olympiacos de Grecia, quien además recordó cuando eliminó al arquero argentino de una competencia.

“Lo encuentro muy arrogante a Emiliano Martínez. Lo que no me gustó de su comportamiento fue la falta de respeto”, expresó Biancone en el podcast 90Football. En tanto, aludió a las semifinales de la última edición de la Conferencia League, cuando su equipo eliminó al Aston Villa del jugador argentino: “El resultado me puso contento porque hice felices a mis amigos franceses”.

De todas formas, el cruce entre ambos durante aquella instancia no fue tan directo: Olympiacos ganó 6 a 2 en el global, pero cuatro de esos goles fueron convertidos en la ida, partido en el que Martínez no pudo atajar por una suspensión. Luego, el equipo griego pasó de ronda y terminó consagrándose ganador del trofeo.

Sin embargo, el defensor se burló del campeón del mundo tras dejarlo sin chances de levantar el título. Al finalizar el partido publicó una historia en la que compartió una imagen del argentino -con su emblemático festejo con el guante de oro del Mundial 2022- editada con la cara de su arquero Konstantinos Tzolakis y escribió entre risas: “Para todos mis amigos franceses”.

Por su parte, también fue lapidario con Enzo Fernández, sobre quien, al igual que muchos franceses, rechazó sus cánticos durante las celebraciones. “Lo que hizo adquirió proporciones que llegaban a ser una falta de respeto. Me parece asqueroso y horrible como ser humano poder cantar cosas así”, apuntó Biancone contra el exmediocampista de River.

