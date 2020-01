Un nuevo trono para Diego Maradona

El asiento especial que Diego Armando Maradona estrenó en el partido entre Gimnasia y Vélez. Crédito: @gimnasiaoficial

"En cada partido de local el sillón de Diego será subastado. Al mismo tiempo el hincha que quiera podrá adquirir una réplica firmada por Maradona en la tienda oficial del club." Así anunció el club vía sus redes sociales la nueva propuesta, durante la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Vélez.

El trono, de un blanco reluciente, esperó a su rey en el banco de los suplentes. Blanco y con las iniciales de Maradona sobre el respaldo, aguardó su llegada y su firma. La nueva propuesta de Gimnasia consiste en la incorporación de un nuevo sillón cada partido, que será usado por Maradona, y luego subastado entre los hinchas. Esto ocurrirá en cada encuentro de local.

El DT se mostró a gusto con la propuesta y durante la primera mitad no se movió de su lugar. Antes de la salida a la cancha, recibió un cuadro con su foto y encima la firma del Indio Solari: "Te agradezco todo lo que nos diste no solo en el fútbol, gracias entonces."

Además en la entrada al campo de juego se mostró a gusto con los hinchas a quienes saludó, agradeció su cariño e invitó a alentar al equipo. Luego, frente a las cámaras de la televisión oficial, fue el propio entrenador quien se encargó de aclarar la propuesta que recibió para ser el DT de la selección de Venezuela y su negación por aceptarla.

"Maduro me ofreció la Selección, pero le dije que mi compromiso estaba en Gimnasia. Me jugaba la vida acá con los muchachos, no podía faltar. No había ninguna posibilidad de que me sacaran del corazón que tienen estos muchachos. El presidente rompió el chanchito en este mercado de pases", apuntó Maradona.