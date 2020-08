Fuente: AP

Es un momento en el que todo toma otra energía. Cada palabra puede resultar determinante y la amplificación del mensaje contundente. La salida de Lionel Messi de Barcelona es un impacto para el mundo del fútbol y con ello se despiertan infinitas mirada y opiniones. Y en algunos casos los señalamientos son para el rosarino. Aunque en la editorial de Juanma Castaño, director del programa español El Partidazo de la cadena Cope, los cañones están completamente direccionados al argentino al que no considera líder dentro del universo culé.

Castaño no usó mensajes encriptados ni buscó ser políticamente correcto, sus consideraciones para con Messi son durísimas. Por eso Marca, en su portal, replicó las palabras del periodista español: "El comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club que le ha pagado religiosamente el mejor sueldo del mundo en los últimos años. No puedo defender esta postura, se va en el peor momento. Que los aficionados del Barcelona se hayan enterado porque Messi haya mandado un burofax al Barça y lo haya contado un medio argentino es increíble. Con las redes sociales que tiene Messi que lo siguen millones de espectadores todavía no ha tenido la valentía de decirles a todos los seguidores del Barça que es él el que ha tomado la decisión de irse". Así comenzó la editorial de Castaño y fue escalando el tono.

Y llegó al punto de poner en duda la ascendencia de Messi dentro del vestuario de Barcelona: "¿Se va un líder?. Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. Messi no ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que ha sufrido con Messi. Bartomeu se lo merece porque ha gobernado el Barça teniendo miedo a Messi. Han alimentado un monstruo y se lo han comido".

La crítica de Castaño también tocó al presidente de Barcelona, Josep Maria Batomeu, y calificó su conducción con términos muy fuertes: "Su gestión es nefasta". Aunque el periodista español se mostró muy molesto con la determinación de Messi y no lo dejó en paz: "El Barcelona tendría que haber amputado antes la sociedad Messi-Luis Suárez. La pareja Messi-Luis Suárez ha terminado siendo tóxica para el club. No es casualidad que la decisión de Messi llega 24 horas después de que Koeman dijese que no contaba con Luis Suárez. El hecho de que estos dos hayan estado todo el tiempo juntos, aislados del grupo, ha acabado siendo muy dañino para el Barça. Porque la decisión de que se vaya Luis Suárez ha derivado o ha propiciado que Messi dijera que se quiere ir del club".

Y continuó: "No me imagino a Xavi marchándose así ni a Iniesta, a Puyol yéndose así. ¿Se va un líder del Barça?, para mí no. Se va el mejor jugador de la historia del Barcelona. Hay muchos jugadores del Barça que les da igual que se vaya Messi porque muchos han sufrido con Messi al lado. Tiene una cara oculta. Cuando no se hacen las cosas como él quiere, se va".