Una joya de Ángel Di María a lo Messi y un gol de Icardi para la victoria de PSG

Ángel Di María celebra con su típico festejo y algo de suspenso: su gol fue confirmado por el VAR. Fuente: AFP - Crédito: Damien Meyer

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2019 • 16:22

Un rosarino, histórico del seleccionado argentino, definiendo de zurda y de emboquillada en un equipo muy poderoso de una liga europea. Todo parecido con Lionel Messi es casual, pero no sorprendente: Ángel Di María lo hizo otra vez.

El atacante de Paris Saint-Germain anotó el lindo gol que, a los 39 minutos, abrió el triunfo por 2-1 del puntero de la liga francesa como visitante de Stade Brestois. Una victoria que se completó con otro tanto argentino, el que Mauro Icardi consiguió a los 40 de la segunda mitad, luego de un casi un cuarto hora de angustia para PSG, por el empate que había logrado el ingresado Samuel Grandsir a los 27.

Di María recibió un buen y sorpresivo pase de Julian Draxler a la altura del círculo, corrió y resolvió con una cucharita frente al arquero Gautier Larsonneur... pero el juez de línea levantó su banderín. El árbitro Mikael Lesage debió escuchar la aprobación de los jueces de VAR para conceder el gol.

Icardi, que ingresó como suplente, domina el balón tras un centro bajo y definirá en el área chica, a los 40 minutos de la segunda etapa; Di María y él ya tienen 5 goles cada uno en la liga francesa. Fuente: AFP - Crédito: Damien Mayer

No hubo dudas, en cambio, cuando convirtió Icardi. El centrodelantero, que entró a los 34 minutos de la parte final, tomó a la carrera un centro bajo, dominó la pelota y resolvió ante una defensa desorganizada en el área chica. El excapitán de Inter sigue marcando tantos "de goleador" para su nuevo equipo.

Siguen de racha los rosarinos Di María e Icardi, que están entre los tres principales anotadores del club de la capital francesa, con 5 tantos, la misma cantidad que marcó Kylian Mbappé. Con los goles espectaculares de uno y los típicos de número 9 del otro, PSG acmula 10 éxitos en 13 fechas y se consolida como holgado líder de la liga de Francia, mientras de pelea en el nivel continental (ganó sus cuatro compromisos y no recibió goles por la Champions). En el torneo nacional suma 30 puntos y tiene 9 de ventaja sobre Angers, que pueden reducirse a 8 este domingo, cuando jueguen Nantes (local vs. Saint-Etienne) y Olympique Marseille (local vs. Lyon).