Unión Santa Fe venció por 3-2 a Racing Club como visitante en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
Unión Santa Fe venció por 3-2 a Racing Club como visitante, en un partido de la jornada 7 del Torneo Clausura. Para Racing Club los goles fueron marcados por Adrián Martínez (a los 23 minutos) y Facundo Mura (a los 93 minutos). Para Unión Santa Fe los goles fueron marcados por Marcelo Estigarribia (a los 29 minutos), Cristian Tarragona (a los 42 minutos) y Augusto Solari (a los 83 minutos).
En la próxima fecha, Racing Club se medirá con San Lorenzo, mientras que Unión Santa Fe tendrá como rival a Gimnasia La Plata.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
