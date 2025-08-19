Universidad Católica de Ecuador - Alianza Lima: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima se enfrentan este miércoles 19 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Universidad Católica de Ecuador viene de perder 2-0 como visitante ante Alianza Lima, mientras que Alianza Lima viene de ganar 2-0 con Universidad Católica de Ecuador
