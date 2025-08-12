Universidad de Chile - Independiente: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Universidad de Chile y Independiente se enfrentan este miércoles 12 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Universidad de Chile viene de perder 2-1 como visitante ante Club Guaraní, mientras que Independiente viene de ganar 7-0 con Nacional Potosí
