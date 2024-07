Uruguay - Colombia, por la Copa América: la expulsión a Daniel Muñoz por un insólito hecho

Escuchar

Si alguien esperaba una semifinal cerrada entre un Uruguay que muerde permanentemente y una Colombia ofensiva que tiene cada concepto claro sobre su estilo, estaba equivocado. La segunda semifinal por la Copa América de Estados Unidos comenzó y se mantuvo abierto. Las transiciones en la mitad de la cancha fueron rápidas desde el primer tiempo, con espacios. Y así comenzó a darse un encuentro que tuvo varias aristas. La principal, la expulsión a Daniel Muñoz. Por lo absurdo de su accionar, y también por cómo procedió el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos.

Iban 30 minutos del primer tiempo cuando el lateral derecho colombiano, una de las grandes figuras de la competición y, por lo tanto, de su equipo, se ganó correctamente la amarilla al ir imprudentemente desde atrás contra Maximiliano Araujo, cuando éste apenas controlaba la pelota de espaldas al arco cafetero y cerca de la banda. Cero peligro, pero Muñoz optó por correr el riesgo de la pelota parada que podía aprovechar Uruguay.

Si esa acción ya resultaba inexplicable, no tiene calificativo lo que hizo catorce minutos después, cuando se cerraba el primer capítulo de una historia que favorecía a su selección: Jefferson Lerma había puesto la ventaja cinco minutos antes. ¿Qué ocurrió? Manuel Ugarte, atento a la amarilla que el N°21 se había ganado, lanzó la caña al agarrarlo fuerte en la zona costal del abdomen tras una pequeña pelea discusión entre varios, y el hombre mordió el anzuelo: codazo fuerte al pecho.

Así fue la expulsión de Daniel Muñoz en Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/EtOKdd1sKV — VarskySports (@VarskySports) July 11, 2024

El juez no quiso intervenir enseguida, tan desatento al golpe como lo estuvieron los otros dos asistentes que estaban desde ese lado. Mientras Ugarte estaba en el suelo, el mexicano hablaba por el comunicador, evidentemente con sus pares que estuvieron a cargo del VAR. “Confírmamelo”, se leyó en el movimiento de sus labios. Cuando evidentemente lo advirtieron de lo sucedido, decidió amonestar nuevamente al colombiano y, en efecto, echarlo.

Error total. No la expulsión, claro está. Sin embargo, como primera medida, no fue convocado a la pantalla para él mismo poder ver ese golpe que con sus ojos no pudo observar. Y, luego, se trató de una clara agresión que merecía una tarjeta roja directa, por más amonestación que Muñoz acumulara. De hecho, Ugarte también era merecedor de una tarjeta amarilla por ese agarrón, pero –en ese caso- el procedimiento no lo ejecutó de igual manera y el volante se salvó.

Insólito lo de Muñoz, que acumulaba dos goles en el certamen (ante Paraguay y Brasil) y era una pieza trascendental para Néstor Lorenzo. Sobre todo, con el resultado a su favor, a sabiendas de su amarilla y del ojo tecnológico, y de lo que hasta ese momento era parcial: el pase de Colombia a la final de la Copa América contra Argentina.

Si había algo que le permitía a Lorenzo mantener un buen porcentaje de serenidad pese a lo sucedido, era lo mencionado: a los 38 minutos había aparecido la fórmula preferida de su conjunto, la pelota parada de James y un cabezazo efectivo. La zurda del ex hombre de Banfield está endiablada y es un teledirigido directo a un compañero. En este caso, como en el debut ante Paraguay (2-1), volvió a ser para Jefferson Lerma, el volante de Crystal Palace, de Inglaterra, que la colocó pegado al palo derecho del arquero Sergio Rochet.

Resulta ser la sexta asistencia del colombiano en cinco encuentros de este certamen, el cuarto tanto (de doce que ostenta la “Tricolor”) por la vía de la pelota parada y el quinto que el equipo consigue con frentazos. Armas letales dentro de la impronta de Néstor Lorenzo.

Además, el gol llegó en un momento inoportuno para Uruguay. Si bien todo fue obra de un balón detenido, hay cosas que el fútbol sólo permite y explica. Una de las estrategias que elaboró Bielsa estaba funcionando a la perfección: el ‘10′ colombiano no podía soltarse y escaparle a la incomodidad que le generaba la marca perfecta de Rodrigo Bentancur. Hasta que el mediocampista que supo pasar por Boca chocó con la barrida de Mathías Olivera, su propio compañero, y sintió una fuerte molestia que lo dejó en el campo un rato más, vinculado más por el capricho de seguir que por sus verdaderas condiciones.

El momento en el que Rodrigo Bentancur choca con el intento de Olivera por detener la corrida de Jhon Arias y termina con una lesión que lo sacó del encuentro, que en ese momento transcurría sin goles. Julia Nikhinson - AP

Así es como pasada la primera media hora de la semifinal, movió la cabeza de lado a lado y se dio por vencido. Miró al banco y pidió el cambio que el técnico argentino haría por el lateral Guillermo Varela, para que éste complete la defensa y Ugarte pasara a realizar la función que tenía el actual hombre de Tottenham, también de la Premier League.

James, entonces, salió sin querer de ese problema y en la primera acción en la que estuvo cómodo (la del tiro libre que quedó en su poder), le puso la pelota en la cabeza a Lerma para la ventaja.

No obstante, el segundo tiempo también agregó malas noticias, pero –justamente- para el lado colombiano. Y vaya coincidencia: Richard Ríos, ese volante central imprescindible para Lorenzo, sintió una molestia tras cubrir una pelota en la mitad de la cancha y debió tenderse en el césped cuando se jugaba el primer cuarto de hora. Colombia se lamenta y, en caso de llegar a la final, ya creen que no podrán contar con el que tiene la N°6 en su espalda.

Al mismo tiempo, Uruguay llega tocado al próximo partido. Porque además de no tener a Ronald Araújo (descartado por una lesión muscular sufrida ante Brasil), se le sumó la segunda amonestación de Nicolás De la Cruz, volante importante para Bielsa, y se perderá el último encuentro del conjunto charrúa en la competición.