Uruguay venció por 3-0 a Peru como local en la Eliminatorias del Mundial 2026

Los detalles de todas las incidencias del partido

  1 minuto de lectura
Uruguay-Peru
Uruguay venció por 3-0 a Peru como local, en un partido de la jornada 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026. Para Uruguay los goles fueron marcados por Rodrigo Aguirre (a los 14 minutos), Giorgian de Arrascaeta (a los 58 minutos) y Federico Viñas (a los 80 minutos).

En la próxima fecha, Uruguay se medirá con Chile, mientras que Peru tendrá como rival a Paraguay.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

