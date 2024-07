Uruguay vs. Brasil: resumen, goles y resultado del partido de la Copa América 2024

Escuchar

Uruguay derrotó a Brasil por penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa América 2024. De esta manera, ya se conocen a los cuatro semifinalistas: Argentina, Canadá, Colombia y Uruguay. Los cruces serán así: Argentina vs. Canadá el martes 9 de julio a las 22 (horario argentino) en el MetLife Stadium de New Jersey, y Colombia vs. Uruguay el miércoles 10 a las 21 en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El partido, como era de esperarse, fue muy disputado. Varios equipos cometieron decenas de infracciones (26 de Uruguay y 15 de Brasil) y el árbitro argentino Darío Herrera tuvo la difícil tarea de medir la agresividad de cada una de ellas. Incluso, con ayuda del VAR comandado por el mexicano Guillermo Pacheco, anuló una tarjeta amarilla y expulsó a Nahitan Nández a los 74′ por una fuerte infracción contra Rodrygo, uno de los puntos altos de Brasil este sábado.

La fuerte infracción de Nahitan Nández ante Rodrygo que derivó en una expulsión vía VAR IAN MAULE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No hubo un claro dominador. Por momentos, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa atacó más, principalmente en el primer tiempo, pero nuevamente padeció la ineficacia de, entre otros, Darwin Núñez quien, a pesar de haber convertido dos tantos en la vigente Copa América, estuvo errático en todos los compromisos. La Verdeamarela, por su parte, se adueñó de la posesión (finalizó 58% a 42% a su favor), aunque intentó menos que la Celeste.

Fue un cotejo sin chances claras para ninguno de los dos equipos. De los 12 remates que intentó el combinado rioplatense, apenas uno terminó entre los tres palos y fue contenido sin inconvenientes por Alisson. Del otro lado, el pentacampeón mundial pateó siete veces al arco y Sergio Rochet atajó tres pelotas. Un mano a mano deslucido en cuanto al nivel futbolístico, pero entretenido por la fortaleza y la garra de cada seleccionado.

Darwin Núñez sigue errático en la Copa América; intentará destaparse ante Colombia en semifinales KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al igual que en Argentina vs. Ecuador y Venezuela vs. Canadá, el empate 0 a 0 en tiempo reglamentario obligó a que todo se defina por penales. El nerviosismo y la tensión se hizo presente en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. Y el que mejor la supo manejar fue Uruguay. Rochet contuvo el disparo de Éder Militao e hizo que su equipo comenzara la serie con ventaja tras la anotación de Federico Valverde. Luego, Douglas Luiz erró el tercero para Brasil y, tras la atajada de Alisson a José María Giménez, Manuel Ugarte sentenció el resultado.

En semifinales, la Celeste se enfrentará a Colombia, que este sábado vapuleó 5 a 0 a Panamá con goles de Jhon Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Borja. En el otro lado de la llave se verán las caras la selección argentina y Canadá, quienes dieron inicio a esta edición del certamen más importante de Sudamérica a nivel de selecciones el 20 de junio. Los ganadores de la ronda de los cuatro mejores jugarán la final el domingo 14 de julio; mientras que los perdedores se disputarán el tercer puesto el sábado 13.

