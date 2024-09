Uruguay vs. Paraguay, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Las selecciones de Uruguay y Paraguay se enfrentarán este viernes desde las 20.30 (hora argentina) en el estadio Centenario de Montevideo por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 en un partido más que especial porque se despedirá del combinado charrúa Luis Suárez.

El encuentro, cuyo árbitro designado es el argentino Darío Herrera, se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El combinado dirigido por Marcelo Bielsa marcha segundo en el certamen con 13 puntos producto de cuatro triunfos, un empate y una sola caída y quiere afirmarse entre los líderes para encaminar su clasificación a la cita ecuménica. Acumula tres victorias en fila y una de ellas fue en noviembre pasado ante la selección argentina 2 a 0 como visitante en la Bombonera.

El DT no contará con varios futbolistas importantes, sancionados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por los incidentes en el partido de semifinales de la Copa América 2024 ante Colombia. Sin Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez, todos habituales titulares, el ‘Loco’ tendrá que utilizar a otros jugadores en esta ventana de encuentros -el siguiente encuentro será el martes 10 de septiembre vs. Venezuela-.

En la Albirroja, por su parte, debutará Gustavo Alfaro como entrenador tras la salida de Daniel Garnero luego de la Copa América 2024. Los guaraníes atraviesan un presente difícil, sin triunfos importantes en los últimos años, y deben hilvanar alegrías para no quedarse afuera de una Copa del Mundo a la que hay seis boletos y medio para los 10 países de la Conmebol. Actualmente se ubica séptimo en la clasificación -debería disputar un repechaje contra un rival de otra confederación para entrar al Mundial- con apenas cinco unidades conseguidas con una victoria, dos igualdades y tres derrotas.

Posibles formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Nicolás Marichal, Sebastian Caceres, Lucas Olaza; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Luis Suárez y Maxi Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Nicolás Marichal, Sebastian Caceres, Lucas Olaza; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Luis Suárez y Maxi Araujo. DT: Marcelo Bielsa. Paraguay: Rodrigo Morinigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Néstor Giménez; Damián Bobadilla, Mathias Villasanti, Miguel Almirón, Julio Enciso; Ramón Sosa, Adam Bareiro. DT: Gustavo Alfaro.

El historial entre uruguayos y paraguayos tiene 77 antecedentes con 33 triunfos de la Celeste y 25 del combinado guaraní. Igualaron en 19 oportunidades.

La despedida de Suárez

Si bien habrá un partido oficial en el que ambos seleccionados buscarán los tres puntos, la atención se la robará la despedida de Luis Suárez de la Celeste, tal como anunció esta semana en una emotiva conferencia de prensa: “El viernes será mi último partido con la selección de mi país. Lo venía pensando y analizando, es el momento indicado. Lo voy a jugar con la misma ilusión y ganas que mi primer partido en 2007. Voy a dejar la vida, como me enseñaron en mi país. Me voy con la tranquilidad de que di todo, lo máximo, no tengo nada para reprocharme”.

Fueron 17 años de presencia ininterrumpida más allá de algunas situaciones que le impidieron estar en partidos y torneos. A sus 37, el delantero de Inter Miami tiene un rol secundario en la selección de Uruguay desde que asumió Bielsa, quien incluso al principio de su gestión no lo convocó. Regresó al combinado charrúa en la anterior ventana de las eliminatorias sudamericanas, en noviembre de 2023, y fue parte del plantel de la Copa América 2024 en el que su nación logró el tercer puesto.

Si bien disputó apenas 75 minutos en los cuatro partidos que entró desde el banco de suplentes, fue determinante para que la Celeste se suba al podio porque en el último encuentro marcó el tanto del empate sobre el final y llevó la definición a los penales vs. Canadá, en la que convirtió el último disparo para la victoria 4 a 3. Con el tanto en el tiempo regular, se transformó en el jugador de mayor edad en hacerlo para su país con 37 años, 5 meses y 20 días. Quebró la marca de Obdulio Varela, que en el Mundial 1954 anotó con 36 años y nueve meses.

‘Lucho’ debutó en la selección uruguaya en 2007, con 20 años. Por entonces militaba en el Groningen de Países Bajos, la escala previa a su salto al Ajax. Fue Oscar Tabarez el que lo convocó por primera vez y lo ubicó como puntero derecho -lo acompañaron Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas- en un amistoso con victoria ante Colombia 3 a 1.

Si bien atravesó buenos momentos con su país, el mayor logro, y único en cuanto a festejos, fue la coronación en la Copa América 2011 que se realizó en la Argentina. Fue una pieza clave de ese plantel porque anotó cuatro tantos en seis duelos y fue elegido el mejor jugador del torneo. Poco después, en el Mundial Brasil 2024, hipotecó su futuro en el seleccionado con el recordado mordiscón a Giorgio Chiellini de Italia. Si bien no le valió la expulsión en el juego, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) intervino y lo suspendió de oficio por nueve partidos y la imposibilidad de hacer cualquier actividad futbolística durante cuatro meses. En ese período ni siquiera pudo entrenarse con Barcelona, que lo acababa de contratar.

La suspensión lo sacó de la Copa América 2015 y quedó al margen de la Copa Centenario 2016 por una lesión. En el Mundial 2018 le hizo un gol a Arabia Saudita y otro a Rusia y Uruguay se despidió en cuartos de final a manos de Francia. La primera cita ecuménica había sido Sudáfrica 2010, donde la Celeste accedió a semifinales gracias a su picardía de evitar un gol con la mano que derivó en su expulsión y un penal que falló Gyan Asamoah; mientras que la cuarta y última, Qatar 2022, no fue como esperaba porque se despidió en la primera etapa.

Se trata del máximo goleador de la historia del combinado charrúa con 69 festejos en 142 partidos, una media 0,48 por encuentros. Hizo siete en mundiales, ocho en copas América, 29 en las eliminatorias sudamericanas, en una Copa Confederaciones y 22 en amistosos. La selección argentina no lo sufrió, prácticamente: sólo le hizo dos en los 11 juegos en la que la enfrentó.

