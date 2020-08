"Va a volar todo": Vignolo adelantó el conflicto legal entre Messi y Barcelona Crédito: Fuente: Captura TV

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, anticipó el conflicto legal venidero entre Lionel Messi y el FC Barcelona, luego de que el jugador le comunicara a la institución catalana, su intención de marcharse en el presente mercado de pases, antes de que venza su contrato.

Primero, Vignolo desmintió las versiones que indican que Messi podría quedarse si se va Josep Maria Bartomeu: "La historia no es que renuncia el presidente de Barcelona, y Messi cambia su opinión. No es que si se va ahora, dice: bueno, ahora si me cambian las cartas, estas me gustan más. No. Porque sabe que además, cargaría entre la presión, la responsabilidad, que hizo ir a un presidente. Porque vos no sabés si va a ganar la Champions. No siempre te lo asegura", explicó.

Y reforzó: "No pasa por si sigue el presidente o se va. Messi ya comunicó que en Barcelona no quiere jugar más. Con Bartomeu, sin Bartomeu, porque entiende que ya la relación tiene un fin; porque ya el equipo no está en condiciones de competir a nivel internacional en la Champions. Por el destrato de Koeman".

Además, contó que el domingo, el capitán de la selección argentina, "va a hacerse los chequeos médicos, como pasa siempre en Barcelona, y el lunes, es el entrenamiento. Y según lo que me cuentan, se presentaría a entrenar".

Luego, el relator deportivo evaluó las posibilidades que tiene el máximo goleador en la historia del Barsa, de continuar su carrera en otro club europeo: "El Inter de Milán no lo va a contratar. El Manchester United no juega esta carrera. El París, en este momento, no está en carrera. El que aparece, sí, es el (Manchester) City. Apareció cada tanto. Estuvo ahí, siempre, a la expectativa, al acecho. Pero guarda, que tampoco es tan sencillo".

"Alguien me decía que Guardiola que por supuesto lo quiere, conoce también cómo son los catalanes, saben el amor que le tienen, pero pasan del amor al odio en un segundo, y tampoco quiere quedar enredado en esta situación. Lo que hace el City y el entorno Messi es: les dejamos un quilombo bárbaro, se metieron en un berenjenal del cual no pueden salir, y nosotros nos queremos ir", agregó.

Por otra parte, descartó que pueda jugar en la liga Argentina: "No veo el regreso, aunque la gente de Newell’s va a hacer una movilización. Alguien me dijo además que, más allá de lo que pase en lo deportivo, Messi quiere seguir viviendo en Barcelona. La vida de Messi, está pensada en desarrollarse en ese lugar, más allá de que se vaya del equipo".

Finalmente, anticipó que, en cuanto a la relación entre el jugador y la institución, "el cuello de botella va a ser tan angosto, que va a volar todo". "Guarda que en esta historia, me contaba alguien, puede pasar cualquier cosa. También, Messi puede quedarse sin jugar. No son normales. Son superpoderosos: el mejor jugador del mundo y un club con una importancia, que sabe cómo defenderse", cerró.