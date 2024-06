Valentín Carboni en la selección argentina: quién es el joven futbolista que se ganó un lugar en la Copa América 2024

Escuchar

La selección argentina está en un momento de esplendor. Desde la obtención de la Copa América 2021 ante Brasil, una consagración ya lejana en el tiempo, el plantel goza de un aura que le permite transitar cada paso con absoluta soltura y liviandad, cualidades que llegaron producto de haber ganado todo lo que jugó en los últimos tres años y de haberse reconectado con los hinchas desde un lugar de complicidad. Y si bien tiene nombres asentados desde hace largo rato, bastiones del plantel (Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, entre otros), el DT Lionel Scaloni también mira hacia el futuro dándole paso a los jugadores llamados a liderar el seleccionado en los próximos años. Valentín Carboni es uno de ellos.

El joven de apenas 19 años es, según dicen, la gran debilidad del cuerpo técnico que con Scaloni al mando sorprendió al incluirlo en la lista de 26 convocados para la Copa América que inició el 20 de junio en Estados Unidos. Y el asombro no termina ahí: sumó sus primeros minutos oficiales con la selección mayor este sábado ante Perú, por la tercera fecha del grupo A, en el que el conjunto albiceleste se aseguró el primer lugar.

Carboni se acopló bien a un plantel que tiene experiencia, pero lo protege como la joya que es ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Sin Lionel Messi, afectado por una molestia muscular que lo privó de desempeñarse al 100% en el triunfo por la mínima diferencia ante Chile en la anterior jornada -aunque completó los 90 minutos-, los “nuevos” tienen una oportunidad de oro para mostrarse. El once inicial estuvo conformado casi en su totalidad por habituales suplentes, muchos de los cuales aún no tuvieron demasiadas oportunidades. “Vamos a hacer jugar a los que no tuvieron rodaje, también se lo merecen”, anticipó el entrenador al término del encuentro frente al seleccionado trasandino.

Así, la que concluye, puede considerarse una semana de ensueño para la familia Carboni. Al mismo tiempo que Valentín, el hijo del medio del ex futbolista Ezequiel ‘Kely’ Carboni, hizo su presentación en una Copa América, Franco, el mayor, está a punto de firmar su contrato con River Plate. La operación será un préstamo por 18 meses con opción de compra desde Inter de Milán, club dueño del pase de los dos hermanos más grandes y donde también se desempeña el más chico, Cristiano, categoría 2009. Tres proyectos interesantísimos y con posiciones -y cualidades- totalmente diferentes: Valentín es enganche o extremo derecho, Franco lateral izquierdo o defensor central y Cristiano, delantero.

La Gazzetta dello Sport publicó un artículo sobre ellos hace algunos años, cuando brillaban en diferentes categorías de las inferiores de Inter. Así describieron a Valentín: “Talento e imaginación en estado puro, pero en cantidades abundantes. En el segundo día de entrenamiento con la selección argentina (en marzo de 2022, cuando fue citado por primera vez), logró captar la atención de un tal Messi que, impresionado por sus movimientos y su zurda, le pidió información sobre él a Lautaro Martínez. No es casualidad que presuma de once convocatorias en la Sub 17 italiana”.

Valentín Carboni representó a Italia en la categoría Sub 17; hoy es la gran apuesta de Argentina gabriele maltinti - Getty Images Europe

La ‘Joyita’, como lo apodan, se formó en Lanús y fue potenciado en el Nerazzurri, donde ya debutó en el primer equipo e incluso sumó minutos en Champions League. Este año, estuvo a préstamo en Monza y fue una de las grandes revelaciones de la Serie A: jugó 31 partidos, convirtió dos goles (los primeros en su carrera como profesional) y repartió cuatro asistencias. Sus buenas actuaciones fueron premiadas con varias citaciones a la selección argentina y, tras deslumbrar en los entrenamientos, debutó el 27 de marzo ante Costa Rica. Apenas 8′ en cancha le bastaron para dejar una gran impresión y ser considerado seriamente para la última fecha FIFA antes de la Copa América, la de junio, en la que fue titular y la rompió frente a Guatemala (incluso, generó un penal). Por ese motivo, se ganó un lugar en la lista de 26 por encima de un campeón del mundo: Ángel Correa, quien había ingresado a la nómina preliminar por Paulo Dybala.

El voto de confianza más importante fue nada menos que de Messi, tras el encuentro contra los guatemaltecos: “Me parece que tiene un futuro bárbaro. Un presente y un futuro bárbaro y hay que aprovecharlo, como varios de los chicos que llegan con mucha fuerza. Yo lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, afirmó. Pavada de elogio para una de las mayores promesas argentinas de esta camada, en la que también vislumbran nombres como el de Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Nicolás Paz, Claudio ‘Diablito’ Echeverri y hasta Aaron Anselmino, quien está a punto de ser transferido a Chelsea por 18 millones de euros más objetivos.

Zurdo, 1.85 metro, nacido en la Argentina aunque con raíces y costumbres italianas (se mudó antes de debutar en Primera con Lanús, su padre jugó dos años en el club Catania de ese país). A pesar de haber formado parte de la selección Sub 17 de Italia, cambió a tiempo y hasta disputó el Mundial Sub 20 2023 con la Argentina bajo la conducción de Javier Mascherano, cita en la que usó la emblemática camiseta N°10 aún siendo el más joven del plantel. Típico enganche con clase que juega con las medias bajas. Es habilidoso, muy técnico y posee una gran capacidad de gambeta. También tiene la virtud de presionar a los defensores constantemente, lo que le permite robar pelotas muy cerca del área rival.

¡GOLAZO DE ARGENTINA! ¡CARBONI marca el 2-1 para que la Sub-20 le de vuelta el resultado a Uzbekistán! pic.twitter.com/nE3uRkygJ0 — TyC Sports (@TyCSports) May 20, 2023

Valentín Carboni comparte ídolo con gran parte del país -y del mundo-: Lionel Messi. Incluso, cuando ‘Valen’ tenía ocho, se sacó una foto con ‘Leo’ en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que hoy lleva el nombre de la ‘Pulga’. Una imagen que se viralizó en las redes sociales en los últimos meses. Hoy, 11 años después de aquel encuentro, está obligado a verlo como uno más. Como un compañero de equipo. Aunque no oculta su admiración y agradecimiento por jugar a su lado: “Cumplí el sueño de jugar con él. Es el mejor de todos y me felicitó al final del partido (contra Guatemala), lo cual es increíble que suceda”, afirmó en uno de sus pocos contactos con la prensa.

Su puñado de minutos en la selección mayor los jugó como extremo derecho, aunque se especulaba que ante Perú sería interno, algo que finalmente no ocurrió. En base al equipo que en el último entrenamiento paró Scaloni, quien no estuvo en el banco de suplentes tras haber sido suspendido por regresar tarde del entretiempo ante Canadá y Chile, se creyó que ocuparía un lugar en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes, el 5, y Exequiel Palacios, el 8. Carboni, por su parte, sería el 10. Sus virtudes le permiten desempeñarse en esa posición sin inconvenientes, aunque deberá acoplarse a la intensidad y al ritmo futbolístico de un equipo aceitado que juega de memoria y que tiene transiciones y movimientos a una velocidad altísima.

Una zurda mágica: Valentín Carboni demuestra toda su calidad en los entrenamientos

En su espalda lleva el número 21, el mismo que usó esta temporada en Monza, club al que llegó a préstamo y en el cual fue revelación. Paradoja del destino, es el mismo que dejó libre la ‘Joya’ Dybala, justamente para que quede en manos de la ‘Joyita’ Carboni. “Garnacho y Carboni nos ilusionan un montón, tenemos muchísimas esperanzas puestas en ellos para el futuro”, declaró el DT argentino hace algunas semanas. El futuro ya llegó. Y es esperanzador.