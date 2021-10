Vélez - Boca, por el Torneo 2021: horario, TV y formaciones del partido de la 18va fecha

El partido entre Vélez y Boca siempre eleva las expectativas desde la previa. Ésta no es la excepción. Los equipos dirigidos por Mauricio Pellegrino y Sebastián Battaglia, respectivamente, se ven las caras en el estadio José Amalfitani este domingo, desde las 20.15, correspondiente a la 18va fecha del Torneo 2021. Es arbitrado por Diego Abal y televisado por TNT Sports.

El Fortín viene de vencer a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por 2-1 y se posiciona en el quinto lugar con 28 puntos. Mientras tanto, el Xeneize consiguió el mismo resultado ante Godoy Cruz el último miércoles y llegó a 30, ubicándose tercero y a nueve unidades de River, el puntero.

Y es que son dos equipos que viven una excelente actualidad. Tan buena es la campaña de ambos que, a ocho jornadas del final del certamen, están parcialmente posicionados dentro de los tres equipos que se clasifican a la Copa Libertadores 2022 a través de la tabla anual, que tiene en consideración los puntos cosechados en la Copa de la Liga Profesional 2021 y el presente campeonato: el conjunto velezano acumula 59 unidades, siete más de las que contabiliza el elenco de la Ribera. Y a Boca todavía le queda la vía de la Copa Argentina.

🔵 Localidades AGOTADAS para el partido del domingo ante Boca.#JuegaVélez pic.twitter.com/id6pB2hmbK — Vélez Sarsfield (@Velez) October 23, 2021

Mucho se debe a la racha actual. Vélez había comenzado con el pie izquierdo la competición, no pudiendo ganar en las primeras seis jornadas. No obstante, a la siguiente destrabó el candado e inició una seguidilla sin perder que aún perdura: ya son once los compromisos sin caer, producto de siete triunfos y cuatro igualdades.

Por su parte, Boca cambió la cara con la salida de Miguel Ángel Russo y la asunción de Sebastián Battaglia. Los de azul y oro también pasaron las primeras seis fechas sin éxitos, aunque con el asterisco de tener que jugar dos compromisos (Banfield y San Lorenzo) con la Reserva. Desde ahí comenzó otra historia: el superclásico fue el único tropiezo desde que el ex volante central es el entrenador, ya que en los otros once compromisos consiguió ocho éxitos y tres igualdades, con el agregado de que llega a Liniers con tres victorias consecutivas (Lanús, Huracán y Godoy Cruz).

📋 Lista de concentrados para enfrentar a Vélez el próximo domingo por la 18va. fecha de la #LigaProfesional.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/yWgD84CcR9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 22, 2021

En lo que respecta a las formaciones, Pellegrino tendría pensado sostener gran parte de los titulares que vencieron al Ferroviario. Sólo retocaría la delantera: el N°9 volvería a ser Juan Martín Lucero en lugar de Cristian Tarragona.

Por su parte, Battaglia tiene algunas dudas en la mitad de la cancha. La principal tiene que ver con la espera por el estado del pie derecho de Agustín Almendra, que sufrió un golpe fuerte y lo obligó a dejar el campo frente a los mendocinos. Si bien se piensa que estará presente, Rodrigo Montes se mantiene a la expectativa.

De todas maneras, Montes también podría ingresar por una cuestión táctica, aun si Almendra se muestra en condiciones: Aaron Molinas no se destacó ante el Tomba y, encima, el técnico tuvo que improvisar durante el partido para reubicarlo sobre la banda derecha de volantes, algo incómodo para el enganche. Por eso, los dos interrogantes van de la mano.

La última vez que se cruzaron fue goleada histórica de Boca: tiempos en los que, por ejemplo, estaba Carlos Tevez en el club y era bien considerado Sebastián Villa, algunos de los artilleros de esa noche en Liniers. Mauro Alfieri

La última visita de Boca al Amalfitani fue el 7 de marzo último, por la Copa de la Liga. Aquella noche le propinó al Fortín una goleada histórica: sin la presencia del público que sí estará este domingo, lo venció 7-1.

Probables formaciones