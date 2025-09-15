Velez - Racing: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Velez y Racing se enfrentan este martes 15 de septiembre a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Velez viene de ganar 2-0 como visitante ante Fortaleza, mientras que Racing viene de ganar 3-1 con Peñarol
