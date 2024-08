Vélez - Banfield y el partido de la fecha: de las atajadas de Marchiori y el bombazo de Aquino a la pregunta al DT Quinteros por Boca

Escuchar

Tomás Marchiori era la gran figura del partido. Le había desviado un penal a Nacho Rodríguez y también había sacado un mano a mano de gol ante Bruno Sapúlveda. Antes se había destacado por mostrar sus reflejos ante un remate fuerte de Soraire. Encima, Vélez ganaba por dos goles de diferencia por las anotaciones de Francisco Pizzini y Claudio Aquino y se trepaba a la punta de la Liga Profesional igualando la línea de Huracán, que el domingo le había hecho un buen partido a River en el Monumental. Pero el fútbol siempre tiene guardada la escenificación de un guion no escrito y, con el 2-2, el Fortín finalmente dejó pasar el tren.

Si hasta los hinchas del Taladro, disconformes con el rendimiento del equipo, les recriminaban a los jugadores una mayor actitud para no perder. El DT Munúa hizo cambios, aunque Banfield no encontraba los argumentos para vencer al arquero rival. La reacción apareció en el momento menos esperado y el encuentro finalizó 2-2.

Vélez se puso en ventaja en el primer tiempo, con un gol de cabeza de Francisco Pizzini, que a los 30 años vive el mejor momento de su carrera. La jugada nació de una recuperación alta tras una floja salida desde el fondo de Banfield y quien asistió a Pizzini fue Braian Romero con un centro pinchado y preciso, otro que está pasando por un nivel destacado.

El equipo de Gustavo Quinteros mostró los argumentos de siempre para presentarse como un equipo ordenado y con las ideas claras para atacar y defender. Corrió el riesgo cuando estaba 1-0 por un penal que Agustín Bouzat le cometió a Matías González y que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó sin dudar. Pero ahí fue cuando apareció Marchiori en toda su dimensión para desviar con sus pies el remate del volante zurdo Nacho Rodríguez.

Encima, para que los estados de ánimo se distancien entre unos y otros todavía más, luego de un tiro de esquina jugado de manera corta por Claudio Aquino, el enganche sacó un violento derechazo que se metió en el ángulo superior derecho del arquero Sanguinetti. El balón sorprendió al número 1 del Taladro, pero dio la impresión de que pudo haber hecho algo más y luego terminó golpeándose en la caída.

Pero Banfield reaccionó cuando menos se esperaba. Primero descontó con un gol de cabeza de Sepúlveda luego de un centro de Juan Álvarez. De todos los ataques del Taladro, quizás fue el que más falencias defensivas ofreció Vélez, como si se hubiera confiado del resultado. Le ganaron la espalda fácil a Elías Gómez y Sepúlveda anticipó de cabeza en el primer palo. Ahí Marchiori nada pudo hacer.

Y empató con una jugada curiosa, ya que Vélez, que ganaba 2-1, terminó sufriendo un tanto de contraataque y por el mismo lado: otra vez dio ventajas Elías Gómez en la marca de Juan Alvarez y un centro rasante (una bola lisa) de Alvarez finalizó en la arremetida de Sepúlveda entrando por el segundo palo.

“Se nos terminó escapando. Ganábamos por dos goles... Nos tiene que servir como experiencia para que no vuelva a pasar si queremos pelear el campeonato. Esto es algo colectivo. Cuando el equipo está bien, se resalta lo individual. Queremos poner a Vélez en lo más alto. Lo teníamos casi resuelto el partido pero se nos escaparon dos puntos. De todas maneras, creo que este punto puede ser importante desde lo global”, dijo Tomás Marchiori, arquero de Vélez, en declaraciones a TNT Sports una vez finalizado el encuentro.

“Se perdió la posibilidad de llegar a la punta, pero el rival hizo méritos para llegar al empate en el segundo tiempo”, dijo Gustavo Quinteros, DT de Vélez, en conferencia de prensa. Y agregó: “No estuvimos sólidos en las defensas de los ataques directos. Venimos sufriendo eso en algunos partidos y hoy eso nos costó dos puntos. Tenemos que mejorar en ese aspecto y también analizar que cómo solucionamos ese bajón que tenemos en los segundos tiempos, algo que también nos pasó con San Lorenzo, hay que corregir eso”.

Como en la semana desde algún sector de la prensa se mencionó la alternativa que Quinteros esté en carpeta de Boca para diciembre, cuando finaliza su vínculo con el Fortín, el DT dejó en claro que no piensa en irse de Liniers y negó que haya recibido un llamado de Juan Román Riquelme para ser técnico xeneize: “¿Boca? No, nada que ver. Es algo que no voy a hablar. No hubo ningún llamado y yo estoy concentrado en Vélez. Son rumores que no sé quién los habrá sacado. No hay ningún llamado ni ningún contacto de nada”.

Y confirmó que Ricardo Centurión dejará de ser jugador de Vélez, ya que se le va a rescindir el contrato: ”Para mí es una frustración, era uno de los objetivos que tenía recuperarlo a él como profesional, que pueda volver a jugar, pero no pudimos. Lamentablemente se va a tener que rescindir un contrato de Centurión, no pudimos. Espero que se pueda recuperar pronto y pueda volver a jugar”.

