Venezuela vs. Canadá, por la Copa América 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Venezuela, una de las tres selecciones que cosecharon puntaje perfecto en la primera ronda, sueña con meterse entre los cuatro mejores de la Copa América 2024 por segunda vez en la historia, tras lo hecho en Argentina 2011. En ese contexto, este viernes a las 22 (horario argentino) se enfrenta a Canadá en el marco de los cuartos de final. El encuentro se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos de Flow (116). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Fernando Batista se metió en la instancia de eliminación directa luego de culminar en lo más alto de la zona B con nueve puntos conseguidos en tres partidos disputados (triunfos 2 a 1 vs. Ecuador, 1 a 0 vs. México y 3 a 0 vs. Jamaica). El conjunto canadiense, por su parte, quedó segundo en el grupo de la selección argentina, el A. Sumó cuatro puntos gracias a una victoria por 1 a 0 ante Perú, un empate 0 a 0 con Chile y una derrota por 2 a 0 frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Jonathan David es una de las grandes figuras de Canadá, que demostró estar a la altura Ed Zurga - FR34145 AP

Hay apenas dos antecedentes entre Canadá y Venezuela y ambos fueron empate. El primero de ellos se dio en 2007 en el estadio José Encarnación Romero y finalizó 2 a 2 con goles venezolanos de Giancarlo Maldonado y Alejandro Cichero, y canadienses de Dwayne De Rosario y Rob Friend. El segundo y, a su vez, el último hasta el momento, fue en 2010, cuando igualaron 1 a 1 en el mismo recinto, con tantos de Ángel Chourio y Gavin McCallum.

Venezuela vs. Canadá: todo lo que hay que saber

Cuartos de final de la Copa América 2024.

Día: Viernes 5 de julio.

Hora: 22 (horario argentino).

Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

El ganador se enfrentará en semifinales al seleccionado que resulte vencedor del duelo entre la Argentina y Ecuador.

Venezuela vs. Canadá: cómo ver online

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024 se disputa este viernes a las 22 (horario argentino) en Arlington, Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos (116) de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Venezuela corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.55 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Canadá. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Venezuela sorprendió a todos en la primera ronda; sueña con meterse entre los cuatro mejores Mark J. Terrill - AP

