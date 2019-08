Coudet, DT de Racing, dijo que nunca había sufrido un resultado así Fuente: FotoBAIRES

17 de agosto de 2019 • 23:34

Eduardo Coudet volvió a sufrir la sombra de River. Como DT de Racing, no le ganó nunca al equipo millonario que dirige Marcelo Gallardo. Y este fue el peor impacto de su trayectoria como entrenador, en el momento más adverso de su camino en la Academia. Hace pocos meses fue campeón en la Superliga, pero quedó eliminado sorpresivamente en la Copa de la Superliga frente a Tigre (ya descendido) y luego, contra Boca Unidos, de Corrientes, por la Copa Argentina. "Es difícil darle un mensaje a la gente. Asumo la responsabilidad que me toca. Que la gente gritara como lo hizo, a mí me hacía sentir peor porque sentía la vergüenza de no poder retribuir", aseguró Chacho esta noche, muy golpeado.

Los dirigentes le acercaron todos los refuerzos que pretendía: los volantes David Barbona, Matías Rojas y Walter Montoya, el delantero Nicolás Reniero, que llegó de San Lorenzo y se presentó ante River. Tiene uno de los mejores planteles del fútbol argentino. Víctor Blanco, el presidente, dijo alguna vez: "Tenemos el mejor plantel del fútbol argentino". Y esa sentencia fue anterior a los últimos incorporados.

Esta vez, incluso, es peor aún a la eliminación frente a River por los octavos de final de la Copa Libertadores pasada, un categórico 3 a 0 en el Monumental. Ese había sido un impacto mayúsculo, pero luego se recompuso, le ganó en el torneo local 2-0 a Rosario Central un puñado de días después y reaccionó con todo. "Estamos obligados a ganar la Superliga", había dicho Lisandro López. Y lo consiguió.

Una temporada antes, Coudet en Racing había sufrido otro golpazo: una eliminación de la Copa Argentina frente a Sarmiento, de Resistencia. Ahora, todavía no ganó un partido en el campeonato y es un equipo frágil, lejos del campeón de tiempo atrás. Se fueron Pol Fernández, Ricardo Centurión (luego del escándalo, en el que los dirigentes respaldaron su decisión) y sufrió lesiones, como las de Mena, Marcelo Díaz, Donati, Cristaldo y Cvitanich... Pero no hay excusas: es una formación que sufre, que dejó de disfrutar.

Otras frases de Eduardo Coudet:

"Podría decir que teníamos jugadores tocados, alguna baja o gente que hace poco está trabajando con nosotros, pero lo que menos quiero es poner excusas después de un resultado así".

"No encuentro el equipo para que juegue de la manera que acostumbraba a jugar este Racing del minuto 1 al 90, con esa intensidad. Hemos sido superiores en todos los partidos que nos tocó jugar antes, pero algo nos falta para ganarlos. Hoy, ni hablar; nos preparamos de una manera y lo ejecutamos todo al revés".

"Pudimos abrir muy rápido el partido y a partir de ahí la sensación personal no eran las mejores con respecto al equipo. No éramos lo intensos que teníamos que ser, lo agresivos que debíamos ser. Estábamos corriendo demasiado atrás de la pelota".

"Nos hicieron tres goles de la manera que habíamos preparado que no nos podía pasar. Por lo menos desde el lado del planteo, estaba convencido de que los dos puntas de River iban a estar abiertos. En tres contras similares nos hicieron los tres goles en el primer tiempo y en otra también casi igual, nos hacen el cuarto en el primer tiempo".

"Es la primera vez que sufro un resultado así".